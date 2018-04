De Magistris contro la Juventus |  «Furti di Stato o di calcio | poteri corrotti»

De Magistris contro Juventus : “Forti rubando - poteri corrotti”/ Club bianconero irritato per le polemiche : De Magistris contro Juventus: “Si sentono forti rubando, poteri corrotti. Ci riprenderemo il maltolto con la schiena dritta”. Bianconeri irritato per le polemiche dopo sfida contro Inter(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 12:07:00 GMT)

Napoli - De Magistris : 'Spero che Sarri resti. Contro la Juve al 90' palla a Mertens' : 'Lo farei Ministro dello Sport. Mi piace il Sarrismo che attraversa la nostra città. I tifosi si stringono attorno a lui, con quella splendida bandiera in curva B dove da giovane andavo anche io. Noi ...

Manifestazione di de Magistris sul debito - tremila in piazza a Napoli : «Lotta contro l'usura di Stato - dovranno risarcirci» : Due catene che dal balcone del piano nobile di Palazzo San Giacomo arrivano al palco, segnalato da una grande ampolla del sangue di San Gennaro fatta di palloncini colorati. Si è presentata...

Napoli in piazza contro il 'debito ingiusto' - de Magistris : 'Passeremo alla storia' - : "Abbiamo liberato la città dice l'ex Pm dal rapporto tra affari, politica e camorra, stiamo risanando i conti ma c'è un'usura di stato contro cui lottiamo e ci dovranno pagare anche gli interessi". ...

Debito - l'appello di De Magistris : 'Tutti in piazza - anche chi è contro di me. Chiedo un incontro a Mattarella' : NAPOLI - 'Mi auguro che domani tutti scendano in piazza a manifestare contro il Debito ingiusto. Si tratta di una battaglia della città e non del sindaco. Per cui invito anche chi è contro di me a ...

De Magistris a muso duro contro De Luca : 'È un perdente - non so se ridere o piangere' : 'Il presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca con il suo atteggiamento sta dimostrando, ancora una volta, uno scarso senso del rispetto delle istituzioni e non so se ridere o piangere per le ...

Napoli - ville e immobili ai centri sociali : de Magistris manda a casa i controllori : Si avvicina il momento della svolta sul fronte dei beni comuni: l'annuncio delle novità s'è manifestato qualche giorno fa sotto forma di decreto sindacale. De Magistris ha preso carta e penna per ...

De Magistris contro De Luca : 'Sto con i giornalisti d'inchiesta. Grave che li si definisca squadristi e camorristi'. E poi : 'Deluso da Siani'... : 'Solidarietà alla giornalista Gaia Bozza che tra l'altro conosco, è una giornalista che non fa mai sconti a nessuno, seria e coraggiosa. Ho già avuto modo di dire che possiamo pensarla come vogliamo, ...

Pietre e bombe carta contro la polizia - l'ira di de Magistris : «Stop alla propaganda fascista» : «Chi aspettano il ministro dell'Interno e lo stesso governo per porre fine alla propaganda fascista nel nostro Paese?». Lo chiede il sindaco di Napoli Luigi de Magistris commentando...