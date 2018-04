: Dazi,Mnuchin:Trump non ha ancora deciso - NotizieIN : Dazi,Mnuchin:Trump non ha ancora deciso - TelevideoRai101 : Dazi,Mnuchin:Trump non ha ancora deciso - FocusEconomia : #Dazi: #Mnuchin, Trump non ha ancora deciso su esenzioni ++ Se le prolunghera' o se scadranno martedi' come previst… -

Il presidente americanonon hase estenderà le esenzioni suisull'acciaio e l'alluminio, attualmente in vigore per alcuni Paesi ma in scadenza nelle prossime ore. Lo afferma il segretario al Tesoro americanoin un'intervista a Fox.ha impostodel 25% sull'importazione di acciaio e del 10% su quella di alluminio in marzo, garantendo però esenzioni per alcuni Paesi, fra i quali l'Europa.(Di lunedì 30 aprile 2018)