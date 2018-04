Dazi USA - a rischio 37 miliardi di Made in Italy : I nuovi Dazi USA mettono a rischio 37 miliardi di Made in Italy . Secondo uno studio di Unimpresa, questa è la cifra di prodotti italiani che ogni anno vengono esportati negli Usa e che potrebbero ...

Merkel-Macron-May : «Stop ai Dazi USA altrimenti l’Europa si difenderà» : Telefonata tra i tre leader per concordare una risposta comune alla decisione del presidente Usa Donald Trump di imporre tariffe del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10 su quelle di alluminio, escludendo la Ue ma solo fino al primo maggio

