arte

: David Chipperfield incontra Palladio - Vicenza - - Elapsuswebzine : David Chipperfield incontra Palladio - Vicenza - - AmbienteUfficio : La buona notizia: David Chipperfield Architects Works 2018 Il Comune di Vicenza, in collaborazione con l'associaz… - MuseiVicenza : Dopo 12 anni sarà Sir David Chipperfield, l’archistar inglese, ad inaugurare il nuovo corso presentando in Basilica… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) ... che per"rimane la casa spirituale dell'architettura, dove si può comprendere pienamente l'importanza degli edifici non come singoli spettacoli, bensì come manifestazione dei valori ...