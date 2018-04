Da Renzi no a M5s | Ma pronti a scrivere le regole insieme

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

Renzi stoppa il governo con M5s : "Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega" : L'ex premier e segretario del Pd: "O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica".Cade nel vuoto l'appello del leader grillino. Mentre Berlusconi immagina un esecutivo di minoranza

Renzi chiude ad alleanza con M5S. Di Maio : 'un ego smisurato' : Secondo me andrebbe fatto in streaming l'incontro. Così vediamo se hanno cambiato idea su vaccini tav reddito di cittadinanza. Però le elezioni le hanno vinte loro'. l problema dell'incertezza in cui ...

"Ego smisurato - la pagheranno" Di Maio-Renzi - il forno è chiusoOra il M5s pensa a nuove elezioni : Il forno del Pd è chiuso. Dopo le parole di Renzi, la replica di Di Maio è chiarissima. Il governo Pd-M5s non si farà. E adesso il M5s pensa al voto, a meno di ritorni di fiamma con la Lega di Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Renzi-Di Maio - è scontro : non ci sarà nessuna intesa tra Pd e M5s : L'ex premier ed ex segretario del Pd Matteo Renzi chiude definitivamente la porta (mai davvero aperta fino in fondo da nessuno in casa dem) all'accordo con il Movimento 5 stelle. Renzi chiude a...

Renzi : 'Incontro in streaming con M5S ma No Governo : Sì a riforme condivise' Video : C'era grande attesa per quello che avrebbe detto #Matteo Renzi a Che tempo che fa su Raiuno, dove l'ormai ex segretario del #Pd ha fatto la sua prima uscita televisiva da due mesi a questa parte. Ecco le parti salienti di quello che ha detto. Renzi: 'Incontrare i 5 Stelle anche in streaming, ma No Governo Di Maio' Matteo Renzi ha esordito dicendo: Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Il 4 marzo non è stato uno scherzo, ...

Che Tempo che Fa - 29 aprile 2018 : Renzi chiude al M5S - la Roma crede nel ritorno con Liverpool : http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1990/04/27/la-tv-delle-banane-per-ridere-con.html[live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti ...

Renzi : 'Governo con M5s è presa in giro'. Di Maio : 'Ci abbiamo provato - la pagheranno' : E Renzi, usando parole simili, sfida i 5Stelle ad un confronto in streaming, come il Movimento chiedeva cinque anni fa: in questo modo, per l'ex segretario dem, si potrebbe "capire se hanno cambiato ...

Renzi : 'No a governo con M5s - ma pronti a scrivere le regole insieme' - Di Maio : 'Ego smisurato - noi ci abbiamo provato' : "Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo ". Lo ha detto l' ex segretario del Pd Matteo Renzi , sottolineando che "...

Renzi : «Chi ha perso non può governare» E lancia costituente con M5S e Lega Di Maio : «Ego smisurato» : Ma l'ex leader non sembra curarsene: se Martina vuol sedersi a fare un confronto in streaming con Di Maio faccia pure, è il senso del suo ragionamento, ma poi se ci fosse un governo i Cinque stelle ...

Renzi stoppa il governo con M5s : “Ma pronti a scrivere le regole insieme - anche con la Lega” : Renzi stoppa il governo con M5s: “Ma pronti a scrivere le regole insieme, anche con la Lega” L’ex premier e segretario del Pd: “O M5s e Lega fanno il governo o scriviamo le regole insieme: legge elettorale e una riformacostituzionale per fare iniziale davvero la terza Repubblica”.Cade nel vuoto l’appello del leader grillino. Mentre Berlusconi […]

Renzi - No a M5S : “Di Maio? Faccia Governo con Salvini”/ Replica su Facebook “Nel Pd comanda lui si pentiranno" : Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio? Mai. Faccia Governo con Salvini”. La Replica del capo politico del Movimento 5 Stelle: “Ego smisurato”. Le ultime notizie sullo stallo politico(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:49:00 GMT)

Renzi : 'Chi ha perso non può governare' E lancia la costituente con M5S e Lega Di Maio : 'Ego smisurato' : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...

Renzi rompe il silenzio : esecutivo del presidente per le riforme costituzionali - al M5s e Lega la proposta : Il segretario dimissionario del Pd azzoppa l'intesa di governo con i 5s: 'Sì all'incontro con Di Maio, ma in streaming'