Da Einstein a Pelè | se i geni non si fidano di se stessi

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ilo è semplicità, ma che fosse anche modestia nessuno poteva indovinarlo. Ma essere modesto, diceva Arturo Graf che faceva il poeta e aveva il dono della sintesi, è spesso più facile a chi abbia fatto qualcosa che a chi non abbia fatto mai nulla. Come è capitato, a quanto rivelano da Londra, ad Albert, ilo dei, che capiva tutto del mondo visibile e invisibile tranne l'amore, la stima, l'ammirazione che i salotti intellettuali e il popolino tutto nutrivano per lui. "Sto diventando molto amato e ancora più invidiato, ma non ci si può fare nulla" confidava, chissà perché sconsolato, alla sorella minore Maja nel 1923, due anni dopo aver ricevuto il Premio Nobel per la Fisica. Pare che fosse tormentato nei pensieri, intimidito dalla popolarità, quasi vergognoso del suo talento. Almeno così rivelano le lettere, mai rese pubbliche fino ad ora, che la casa d'aste ...