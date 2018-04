Credito a imprese e famiglie | l' Abruzzo arranca La Uilca | subito un osservatorio

Imprese : 11 anni per riscuotere Credito da Pa - 'Con il pubblico ho chiuso' : Palermo, 10 apr. , AdnKronos, 'Lavorare con la Pubblica Amministrazione? E' una scelta assolutamente da scartare in Italia che in questo dimostra di essere un Paese fallito'. A dirlo all'Adnkronos è ...

Imprese : 11 anni per riscuotere Credito da Pa - 'Con il pubblico ho chiuso' (3) : (AdnKronos) - "Un giorno mi ha chiamato un mio collega svizzero - prosegue Vella -, si lamentava dei ritardi della Pubblica amministrazione locale. Mi disse 'prima nello stesso giorno presentavi la fattura e ricevevi il bonifico, oggi devi aspettare una settimana'. Sono rimasto a bocca aperta. Una s

Imprese : 11 anni per riscuotere Credito da Pa - 'Con il pubblico ho chiuso' : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) - "Lavorare con la Pubblica Amministrazione? E' una scelta assolutamente da scartare in Italia che in questo dimostra di essere un Paese fallito". A dirlo all'Adnkronos è Sergio Vella, titolare di un'impresa con 84 dipendenti e 15 milioni di euro di fatturato che si occu

Imprese : 11 anni per riscuotere Credito da Pa - ‘Con il pubblico ho chiuso’ : Palermo, 10 apr. (AdnKronos) – “Lavorare con la Pubblica Amministrazione? E’ una scelta assolutamente da scartare in Italia che in questo dimostra di essere un Paese fallito”. A dirlo all’Adnkronos è Sergio Vella, titolare di un’impresa con 84 dipendenti e 15 milioni di euro di fatturato che si occupa di servizi ambientali a 360 gradi dalle bonifiche e dal trattamento dei rifiuti sino al loro stoccaggio e ...

Italia - stabili le richieste di Credito delle imprese : Teleborsa, - Sostanzialmente stabili le richieste di credito delle imprese . Il +0,04% fatto segnare nei primi tre mesi del 2018 , seppur quasi speculare all'anno passato, arresta comunque il trend ...

Italia - stabili le richieste di Credito delle imprese : Sostanzialmente stabili le richieste di credito delle imprese . Il +0,04% fatto segnare nei primi tre mesi del 2018 , seppur quasi speculare all'anno passato, arresta comunque il trend negativo ...

Liguria - sostenere le imprese nell'accesso al Credito : La scheda di iscrizione è disponibile al QUESTO link ; l'evento si può seguire in streaming al seguente link , clicca, . L'iniziativa è rivolta alle imprese di qualsiasi settore economico, ...

Credito alle imprese : trend 2018 - : Accesso al Credito: il rapporto sull'andamento di Credito e rischio delle imprese nella prima parte del 2017.