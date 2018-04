calcioweb.eu

: Credem: nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti - #Credem: #nuova #campagna - zazoomnews : Credem: nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti - #Credem: #nuova #campagna - zazoomblog : Credem: nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti - #Credem: #nuova #campagna -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Roma, 30 apr. (AdnKronos) –, società al 100% dispecializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205finanziari, attivi in tutta Italia nei pointe nei corner all’interno delle filiali. Ladal titolo ‘#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere 100 giovani professionisti in Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Lazio e Sicilia. La società, nata nel 2007 e guidata dal direttore generale Lorenzo Montanari con Giandomenico Carullo direttore commerciale, in linea con le strategie della capogruppo punta a rafforzare la struttura commerciale nei prossimi sei mesi. In particolare,ha lanciato unadi employer branding rivolta interamente a giovani di età compresa fra i 20 e i ...