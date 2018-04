Credem | nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti 2

Credem : nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Creacasa, società al 100% di Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem. La campagna dal titolo ‘#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere ...

Credem : nuova campagna reclutamento Creacasa per 100 agenti : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Creacasa, società al 100% di Credem specializzata nella distribuzione di mutui, leasing abitativi e prodotti assicurativi, cerca giovani consulenti da formare per potenziare la propria rete di 205 agenti finanziari, attivi in tutta Italia nei point Creacasa e nei corner all’interno delle filiali Credem. La campagna dal titolo ‘#Creailfuturo” è stata lanciata con l’obiettivo di assumere ...