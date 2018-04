Così i francesi si sono comprati mezza Italia

iltempo

Bardonecchia, estremisti di destra francesi al confine con l'Italia: 'Così respingiamo i migranti'

(Di lunedì 30 aprile 2018) Marchons! Marchons! Non solo contro la Bastiglia, simbolo della tirannia, ma anche , oggi, nell'economiana, dove le impresesi comprano senza ostacoli le cose piu belle. Nell'indifferenza di una classe politica che non conosce spirito patriottico per difendere il suo patrimonio, ...