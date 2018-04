Cosa può fare Mattarella se i partiti si incaponiscono sui veti incrociati

Friuli - affluenza al 18 per cento. Il candidato Fedriga alle urne : Cosa può cambiare da domani : È del 18,07% l' affluenza alle elezioni regionali in Friuli Venezia Giulia secondo il dato rilevato alle ore 12. Si sono recati alle urne 200.139 elettori su un totale di 1.107.415 di aventi diritto. ...

La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome : Google Assistant, come dice l'azienda, ha oltre 1 milione di funzionalità. La lista è sempre stata disponibile nella sezione "Cosa puoi fare?", che ora però cambia nome! L'articolo La sezione “Cosa puoi fare?” di Google Assistant ha cambiato nome proviene da TuttoAndroid.

Romina Power e il veto sulla Lecciso : Cosa non si può fare quando l'ex moglie di Al Bano è in tv : A mettere ancor più zizzania tra Romina Power e Loredana Lecciso , mentre Al Bano cerca di stare del tutto fuori dal gossip ci pensa Alfonso Signorini che svela sulle pagine del settimanale Chi la ...

Cosa si può insegnare con la laurea in giurisprudenza : ... nonché le prospettive di guadagno non elevatissimo e di sicuro non nell'immediato non hanno certo influito positivamente sulla visione del mondo del diritto da parte dei giovani. Si tratta infatti ...

Dopo il Molise c'è Fico : Cosa può succedere ora tra M5s e Lega (e Pd) : Il centrodestra batte il Movimento 5 stelle alle elezioni Regionali in Molise - con l'avvocato forzista Donato Toma che conquista il 43,7% dei consensi contro il 38,5% di Andrea Greco - e subito il fattore Molise entra...

Superenalotto vinto - Cosa si può fare a Caltanissetta con 130 milioni di euro : 130 milioni. Ovvero il la somma del reddito pro capite di oltre 12mila abitanti di Caltanissetta. Ecco quanto ha vinto il fortunato (o la fortunata) nisseno al Superenalotto. 130 milioni, meno qualche milione di tasse ad essere sinceri, arrivano, quindi, in un Comune di 62mila abitanti nel cuore della Sicilia. Un Comune e un territorio devastati da un sogno industriale che ha prodotto solo inquinamento, macerie e devastazione, record di ...

Governo 'traghettatore' se fallisce l'accordo Lega-M5s : Cosa può fare Mattarella : Come il primo, anche il secondo round di consultazioni si è concluso con un nulla di fatto. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato qualche giorno alle forze politiche per...

Berlusconi all'attacco : "Di Maio non può dirmi che Cosa devo fare" : Rompere le uova nel paniere altrui è sempre una goduria. Per Silvio Berlusconi l'occasione si è presentata giovedì al Quirinale, quando ha mandato il frantumi il quadro dell'accordo Di Maio-Salvini, ...

Berlusconi rilancia : «Di Maio non può dirmi Cosa devo fare» Salvini : ora spero nel Vinitaly Video : di nuovo sul predellino : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

