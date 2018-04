Cosa c' è dietro ai blog Pro-Ana?

"Kim Jong-un - il nemico - quasi - utile dell'Occidente. Vi spiego Cosa c'è dietro la pace fra le due Coree" : ... ed è anche un uomo che ha giocato su quest'immagine mediatica, sapendo quale fosse il suo impatto nel mondo mediatizzato oggi. E' un uomo pragmatico, incarna la figura del dittatore moderno: sa ...

Luigi Di Maio e la frase sul conflitto d'interesse : Cosa c'è dietro : Sarà che quella che va in onda stasera sarà l' ultima puntata di 'Quinta Colonna' , il programma condotto da Paolo Del Debbio su Rete4. Forse è anche per questo che, uscito dal secondo giro di ...

Stretta sulla privacy - WhatsApp vietata agli under 16. Cosa c'è dietro alle nuove regole : "Mi attendo novità corpose dal mondo Google. Per esempio, i 16 anni saranno l'età limite per aprire una gmail? E per YouTube, che è usatissimo dai giovani, che accadrà? Servirà l'intervento dei ...

Sergio Mattarella - il piano del Quirinale per fare fuori Salvini : Cosa c'è dietro l'incarico a Fico : Non sono previsti sconfinamenti nell'incarico esplorativo che Sergio Mattarella ha affidato a Roberto Fico. Il presidente della Camera ha una missione ben precisa: trovare l'intesa tra il M5s e il Pd ...

'Cosa si nasconde dietro quegli autovelox' : Siamo abituati a vederli ogni giorno, magari passandoci davanti in macchina proprio per tornare a casa. E ogni volta, nel dubbio se funzionino o meno, rallentiamo per esser certi di stare sotto il ...

“Cosa si nasconde dietro quegli autovelox”. La verità sui totem arancioni che negli ultimi anni hanno invaso le nostre città : Siamo abituati a vederli ogni giorno, magari passandoci davanti in macchina proprio per tornare a casa. E ogni volta, nel dubbio se funzionino o meno, rallentiamo per esser certi di stare sotto il limite di velocità (a volte lasciatecelo dire, quasi ridicolo). Parliamo di quelle colonnine arancioni che tutti pensiamo contengano un autovelox? Ebbene, come riporta Il Giornale, “non sono omologati”. A dirlo in una nota è anche il ...

Cosa c'è dietro la morte del dj svedese Avicii? I suoi successi in Italia Video : E' avvolta nel mistero la morte del dj Avicii, trovato senza vita a Muscat, [Video]capitale dell'#Oman. Sul decesso dell'uomo dovra' essere fatta luce nelle prossime ore. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP #avicii 01. Era considerato il 're dell'elettronica svedese'. La morte misteriosa del dj svedese Avicii Avicii è stato trovato morto in una camera d'albergo dove non sarebbe stato ...

Cosa c'è dietro la morte del dj svedese Avicii? I suoi successi in Italia : E' avvolta nel mistero la morte del dj Avicii, trovato senza vita a Muscat, capitale dell'Oman. Sul decesso dell'uomo dovrà essere fatta luce nelle prossime ore. La sua morte arriva a pochi giorni dalla sua nomination ai Billboard Music Award per il suo EP "Avicii (01)". Era considerato il 're dell'elettronica svedese'. La morte misteriosa del dj svedese Avicii Avicii è stato trovato morto in una camera d'albergo dove non sarebbe stato toccato ...

Noemi e gli attacchi di panico : «Ora ne canto». Cosa c'è dietro il testo di Porcellana : 'Oggi gli attacchi di panico sono un po' il male del secolo: canto questa canzone per liberarmi ma anche per tutte le persone che ne soffrono'. C'è un'ammissione di fragilità e una voglia di andare ...

“L’hanno obbligata”. Isola - Cipriani sconvolta dietro le quinte. È successo durante la finalissima del reality : mentre in studio si respirava un’aria festosa - Francesca - tutta sola - piangeva disperata. Nessuno ha detto nulla durante la diretta ma - a distanza di qualche ora - è venuta fuori la verità. Cosa le hanno fatto : Lunedì 16 aprile 2018 è andata in onda l’ultima puntata de L’Isola dei famosi. Una puntata importante, per questo Alessia Marcuzzi ha deciso di indossare il suo abito da sposa. Sì, proprio quello che aveva indossato al suo matrimonio. Naturalmente era uno schianto ma questa non è certo una novità. A vincere la tredicesima edizione del reality, una delle più piene di colpi di scena e polemiche, è stato Nino Formicola, ovvero colui che ha sempre ...

Silvio Berlusconi - la verità dietro la censura a Cannes del film di Sorrentino : che Cosa ha terrorizzato gli organizzatori : L'esclusione dal Festival di Cannes del film 'Loro' di Paolo Sorrentino sulla vita di Silvio Berlusconi si tinge sempre più di giallo. Secondo un flash di Dagospia , i sospetti di molti sul vero ...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...

Cosa c’è dietro la chiusura di Open - la fondazione che ha finanziato la Leopolda di Renzi : Renzi ha chiuso la fondazione Open, il forziere che finanziato negli ultimi sei anni le sette edizioni della sua kermesse. Dal 2012 a oggi Open ha raccolto 6,7 milioni di finanziamenti privati.Continua a leggere

FINANZA E GOVERNO/ Cosa c'è dietro la nuova strategia di Mattarella? : Le incertezze internazionali lasciano meno tempo all'Italia per risolvere l'impasse politico e dotarsi di un GOVERNO, pena un peggioramento economico. CARLO PELANDA(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 06:01:00 GMT)SCENARIO/ Il nuovo GOVERNO si può trovare con il Def, di S. CingolaniSCENARIO/ Lega-M5s, il compromesso per avere l'ok dell'Ue (e dei mercati), di C. Pelanda