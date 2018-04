Coree unite nel fuso orario

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Pyongyang, 30 apr. (AdnKronos) – La Corea del Nord allineerà il suoa quello della Corea del Sud, vale a dire 30 minuti prima, dal 5 maggio come parte di un “primo passo concreto verso la riconciliazione nazionale e l’unità”. Lo hanno annunciato oggi i media statali del Nord.Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha detto di aver sentito “una fitta al cuore” nel vedere due orologi con i diversi tempi di Pyongyang e Seoul su un muro durante l’incontro di venerdì con il presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, primo vertice intercoreano in più di un decennio.La decisione di Pyongyang di anticipare di 30 minuti ilvenne presa nell’agosto del 2015, per celebrare il 70esimo anniversario della liberazione dal Giappone. L'articolonelMeteo Web.