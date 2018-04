Coree | Moon | ' Trump dovrebbe ricevere il Nobel per la Pace'

"Se perfino Kim e Moon si vedono al confine tra le due Coree - volete che non si parlino i democratici e i grillini?” : Luigi Di Maio lancia al Pd un "appello" per la realizzazione di un programma di governo. Il leader dei Cinque Stelle lo fa dalle pagine del Corriere della Sera, in una lettera al direttore, ma virtualmente indirizzata al leader ed ex segretario del Pd Matteo Renzi, che stasera sarà ospite della trasmissione di Fabio Fazio 'Che tempo che fa' e risponderà in diretta. Ma il pensiero di Renzi e le sue ...

Coree - Kim e Moon siglano una pace che si aspetta da 55 anni/ Ora manca solo il disarmo nucleare totale : Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 21:50:00 GMT)

Coree - STORICO INCONTRO KIM-MOON : TRUMP “PACE POSSIBILE”/ Video - Pyongyang distruggerà o congelerà l'arsenale? : COREE, lo STORICO INCONTRO fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Coree - Kim e Moon preparano la pace che il popolo aspetta da 55 anni : “Storico” è un aggettivo largamente abusato. Ma usarlo per l’incontro di oggi a Panmunjom tra i leader delle due Coree, Moon Jae-in (Sud) e Kim Jong-un (Nord), non è esagerato. E non solo perché lo fa persino il New York Times, che di solito misura le parole. Gli stessi protagonisti non hanno lesinato retorica ad effetto nei loro discorsi: “Inizia una nuova storia e un’era di pace”, “La guerra è finita, siamo della stessa ...

Lo storico incontro tra le Coree. Kim : 'ora comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...

Storico summit tra le Coree - Kim a Moon : “Basta missili - dormirai sereno” : Storico summit tra le Coree, Kim a Moon: “Basta missili, dormirai sereno” Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano Continua a leggere

Storico incontro fra le due Coree/ Video - Kim e Moon piantano l’albero bagnato con l’acqua del Nord e del Sud : Coree, lo Storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 17:21:00 GMT)

Storico summit tra le Coree - Kim a Moon : "Basta missili - dormirai sereno" : Piccolo, ma significante fuoriprogramma: il presidente del Sud va qualche minuto in territorio Nordcoreano

Coree - vertice di pace Kim-Moon/ I prossimi passi - l’incontro con Trump e un nuovo vis-a-vis fra i due : Coree, lo storico incontro fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 15:31:00 GMT)

Coree - INCONTRO TRA KIM JONG-UN E MOON JAE-IN/ Vertice pace Nord-Sud : Trump - “la guerra è finita” : COREE, lo storico INCONTRO fra Kim e MOON. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Storico incontro fra le due Coree. Stretta di mano tra Moon e Kim : 'Impegno sulla denuclearizzazione' : Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. LA STORICA Stretta DI mano TRA I DUE LEADER Il terzo summit ...

Storico incontro fra le due Coree. Stretta di mano tra Moon e Kim : 'Impegno su denuclearizzazione' : Storico incontro fra i leader delle due Coree al confine fra i due stati, a cavallo della linea di demarcazione del villaggio di Panmunjom. Il terzo summit intercoreano fra il leader di Pyongyang, Kim ...

Aria di pace tra le Coree : il gesto di Kim e Moon fa il giro del mondo : Con un solo passo su una lastra di cemento, il leader nordcoreano ha scritto un nuovo capitolo dei libri di storia, varcando la linea del confine più pericoloso al mondo, per salutare il suo omologo, ...

Coree - Moon a Pyongyang in autunno : 11.36 Il presidente sudcoreano, Moon Jae-in si recherà a Pyongyang in autunno. E' una delle decisioni prese nell'attuale vertice fra le due Coree, a Panmunjom. Dal primo maggio, inoltre, cesseranno tutte le attività di propaganda, compresi gli altoparlanti e i volantini lanciati dal sud sul territorio nordcoreano. Le due parti hanno anche concordato di stabilire un ufficio collegamento a Kaeseong, centro industriale congiunto che sorge in ...