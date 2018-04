Coree | l’autodifesa di un popolo diviso in due Ma le incognite sono molte

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Kim Jong-un ha passato, a piedi, il confine tra le due. È, in assoluto, la prima volta che un evento del genere si verifica dal 1953, quando la guerra si concluse senza nessun trattato di pace, lasciando dietro di sé una specie di limbo armato fino ai denti. Dall’altra parte di quella strana frontiera, disegnata dal 38esimo parallelo, lo aspettava il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in. Entrambi protagonisti di una spettacolare inversione di marcia che si è realizzata quasi in un attimo, dopo più d’un anno di veementi accuse, minacce di ogni tonalità, tra Pyongyang e Washington, e Tokio. E non solo minacce. I preparativi di guerrastati, fino a ieri, di una intensità senza precedenti in questi sessantacinque anni. Da una parte e dall’altra: americani e Corea del Sud impegnati in sistematiche e ripetute esercitazioni militari alla frontiera e in mare. PyongYang ...