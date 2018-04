Controlli all' aeroporto di Comiso | la marijuana incerottata alla gamba

Porto Recanati : Controlli contro lo spaccio di stupefacenti all'Hotel House : Nel corso delle operazioni, condotte anche con l'appoggio di un elicottero della Polizia di Stato, gli operatori hanno effettuato 18 perquisizioni nei confronti di pregiudicati orbitanti nel mondo ...

Facebook - le nuove regole per gli under 15/ Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema : Facebook, le nuove regole per gli under 15: Controlli in aumento ma vi sono tre falle nel sistema. sono state stabilite le nuove regole per tutelare sui social network i giovani, ma…(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 16:10:00 GMT)

Organizzavano viaggi su gommoni velocissimi e senza Controlli dalla Tunisia all'Italia : 13 fermi in Sicilia - anche sospetti jihadisti : La Procura di Palermo ha disposto il fermo dei componenti di un'organizzazione criminale che organizzava viaggi di migranti tra la Tunisia e la Sicilia su gommoni velocissimi. A bordo passeggeri disposti a pagare caro in cambio di un trasporto sicuro. Chi approdava riusciva a sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine e alle procedure di identificazione: un modo, secondo gli inquirenti, per assicurare tra l'altro l'anonimato a chi arriva in ...

Lotta all’abusivismo commerciale - Controlli a tappeto nel V Municipio : Si è svolta ieri una vasta operazione di contrasto all’abusivismo commerciale nel V Municipio che ha visto impegnato un ingente numero di Funzionari e Agenti di Polizia Locale di Roma Capitale, appartenenti ai Reparti di Polizia Amministrativa Commercio su aree Pubbliche e in Sede Fissa del V Gruppo. I controlli hanno interessato diverse aree del […]

Palermo : contratto Rfi per anello ferroviario - Orlando chiede Controlli alla Regione : Palermo, 5 apr. (AdnKronos) - Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando ha inviato al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone una nota con cui chiede l’attivazione dei controlli sulla spesa comunitaria per l’appalto relativo al prolungamento de

Allarme bomba : Controlli alla fermata di Torre Angela : Roma – Linea C della metro di Roma chiusa per allarme bomba alla stazione di Torre Angela. Le forze dell’ordine sono intervenute per verificare la natura di un involucro abbandonato in banchina. La fermata è stata immediatamente chiusa. Il servizio è stato interrotto a Torrenova. Le frequenze sulla tratta aperta variano dai 5 ai 23 minuti. L'articolo allarme bomba: controlli alla fermata di Torre Angela proviene da RomaDailyNews.

Rapine - furti e Controlli : tutti i numeri della sicurezza a Olbia e in Gallura. I DATI DEL 2017 : I DATI sulla sicurezza nei controlli della polizia. Una Gallura più sicura, nella quale si verificano meno furti e Rapine. Ma anche meno fatti di sangue, come attentati o omicidi. Una Gallura che, ...

Operazione “IRON” Controlli straordinari a Rancitelli perquisizioni al “Ferro di cavallo” : Pescara - I Carabinieri della Compagnia di Pescara, rinforzati da quella di Montesilvano e dai carabinieri cinofili di Chieti, hanno fatto irruzione all’interno di alcuni appartamenti siti al “Ferro di cavallo” nell’ambito di una predisposta attività di controllo straordinario del territorio nei quartieri periferici della città. Sono state eseguite diverse perquisizioni domiciliari, personali e veicolari nel quartiere “Rancitelli”. ...

“Allarme meningite” - chiuse due discoteche. Torna la paura nella città italiana per un focolaio accertato : due ricoveri e Controlli serrati : Torna la paura e l’allarme legato alla presenza di un focolaio di meningite. Negli ultimi tre mesi, quindi dal dicembre dello scorso anno, in tutta la regione Sardegna sono stati accertati ben 8 casi, di cui due mortali. Soltanto negli ultimi due giorni una donna di 40 anni è stata ricoverata con i sintomi di questa patologia, anche se pare possa escludersi che si tratti dell’infezione, ed un ragazzo di 21. Nel ...

Palermo : Controlli alla Zisa e Oreto - sequestrati 800 chili di alimenti : Palermo, 27 mar. (AdnKronos) - Circa 800 chili di alimenti sequestrati e oltre 20mila euro di multe. E' il risultato di una serie di controlli effettuati dalla polizia nei quartieri Zisa e Oreto di Palermo. Il titolare di un esercizio commerciale nei pressi di corso Finocchiaro Aprile è stato sanzio

Xylella - allarme Cno : “I Sindaci pugliesi facciano Controlli sui territori” : “La Regione Puglia ed i Sindaci dei comuni pugliesi, dal Gargano a Leuca, inizino a verificare seriamente se sui territori vengono eseguite le buone pratiche agricole, partendo proprio dalle aree verdi pubbliche, e intervengano nelle zone incolte addebitando i costi, per quel che concerne le aree private, ai proprietari più refrattari al problema. Questa battaglia capillare è necessaria per evitare che il batterio, attraverso il vettore ...

L'esito dei Controlli della polizia di frontiera all'aeroporto di Levaldigi : Riceviamo e pubblichiamo: "Nelle scorse ore, nell'ambito delle attività di incremento disposte dal Questore di Cuneo Giuseppe Pagano, è stato effettuato un mirato ed articolato servizio di controllo ...

Ciclismo : l’UCI contro il doping tecnologico. Controlli a Raggi X alle biciclette : Non solo i tablet, l’UCI continua ad essere schierata contro il doping tecnologico e, a partire dalla prossima settimana, utilizzerà una nuova unità di controllo contro le biciclette motorizzate, che guarderà i mezzi ai Raggi X. “Un nuovo strumento che controllerà le biciclette dei corridori, uno strumento trasportabile che verrà implementato questo fine settimana” le parole di David Lappartient, presidente ...

Mondovì e Ceva : Controlli in ospedale alle badanti "evasori totali" : Le Fiamme Gialle della Compagnia di Mondovì, nel corso di una mirata attività di controllo economico del territorio, hanno avviato numerosi controlli finalizzati al contrasto del fenomeno del "...