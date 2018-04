blogo

: Oggi è uno di quei giorni dove cammini avanti e indietro per casa con mille pensieri, come il giorno prima degli es… - THEREALSCANDAL : Oggi è uno di quei giorni dove cammini avanti e indietro per casa con mille pensieri, come il giorno prima degli es… - tvblogit : Concerto Uno Maggio Taranto 2018: Valentina Correani, Valentina Petrini e Andrea Rivera a… - xirishhug : RT @hovanisart: oggi mio padre mi ha chiesto:”Quanto sei emozionata da uno a te stessa per il concerto di Niall? È tutta la vita che aspett… -

(Di lunedì 30 aprile 2018)saranno i conduttori della quinta edizione delUnodi, organizzato dall'attore Michele Riondino e dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti.Dopo un anno di pausa (la decisione fu presa per evitare strumentalizzazioni durante la campagna elettorale per le elezioni comunali), torna, quindi, la manifestazione ideata, come già anticipato, dal Comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti, un gruppo di operai e cittadini formatosi dopo il sequestro degli impianti inquinanti dell'Ilva nel 2012.prosegui la letturaUnoa TvBlog (Video) pubblicato su TVBlog.it 30 aprile02:14.