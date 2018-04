Concerto Primo Maggio Roma e Taranto 2018 | le scalette | nella Capitale la Nannini e Ermal

Primomaggio.net - Il sito del Concertone del primo maggio a Roma : Possibile seguire il primo maggio anche in web streaming live , grazie al video player di Rai 3, e commentare in social tv i momenti più intensi e le esibizioni delle band e dei cantanti. Un modo per ...

Olbia - maltempo : rinviato il Concerto del Primo Maggio : La manifestazione di domenica 6 Maggio si articolerà come da programma con la presenza di espositori e spettacoli a partire dalla mattina dalle ore 10, l'area food e il concertone a partire dalle 16.

Concerto Primo Maggio 2018 come arrivare e info utili : Concerto Primo Maggio 2018 come arrivare. Torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone a Roma. Scopri le info utili su location e come arrivare all’evento. Concerto Primo Maggio 2018: l’evento per la festa dei lavoratori Promosso da CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany, martedì 1 Maggio 2018 Piazza San Giovanni in Laterano accoglierà l’evento musicale della primavera con 8 intense ore di musica ...

Concerto Primo Maggio : chi c’è a Roma e Taranto e come seguire le dirette : Quest’anno si torna ad avere due appuntamenti musicali per celebrare il Primo Maggio, festa dei lavoratori. Dopo la pausa dello scorso anno, Taranto si riappropria infatti del suo #unoMaggioTaranto, evento nato in risposta al tradizionale Concertone di Roma. Se volete avere un quadro chiaro di tutto quello che c’è da sapere sui due appuntamenti di seguito trovate tutte le informazioni necessarie, non solo per seguire la diretta o per ...

Concerto del Primo Maggio 2018 - Lodo Guenzi a TvBlog : "Un talent show? Sì - alla grande! Ma sì!" (Video) : Lodo Guenzi, frontman de Lo Stato Sociale, la band bolognese che ha ottenuto la definitiva consacrazione presso il grande pubblico con la partecipazione all'ultima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Una vita in vacanza, condurrà, insieme ad Ambra Angiolini, l'edizione 2018 del Concerto del Primo Maggio di Roma.Sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano, si alterneranno, oltre a Lo Stato Sociale, anche i seguenti artisti: Gianni ...

NADIA TOFFA/ Le Iene - al Concerto del primo maggio con Emma Marrone? “Spero di esserci” : NADIA TOFFA, Le Iene: l'inviata e conduttrice chiede consigli ai follower per il nuovo look. “Che fasce carine mi consigliate?”, la richiesta su Instagram. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 22:10:00 GMT)

Meteo - ondata di maltempo in arrivo. Pioggia sul Concertone del Primo maggio : UNA PERTURBAZIONE atlantica questa sera raggiungerà il Nord Italia e gli ultimi aggiornamenti per martedì Primo maggio non lasciano alcun dubbio: è in arrivo un peggioramento delle condizioni Meteo ...

Concerto del Primo Maggio a Roma : sul palco Gianna Nannini - Max Gazzè e FatBoy Slim : "Per me e per tanti altri a questo Concerto, la musica non è il discorso intero, è una punteggiatura per raccontare il proprio sguardo sul mondo. E il Concerto è un modo per uscire di casa e ...

Concerto Primo Maggio 2018 artisti : ecco la line up completa : Concerto Primo Maggio 2018 line UP. Promosso da CGIL, CISL e UIL, organizzato da iCompany, torna anche quest’anno l’appuntamento con il Concertone a Roma. Martedì 1 Maggio 2018 Piazza San Giovanni in Laterano sarà lo sfondo perfetto per 8 intense ore di musica non stop, dalle 15 a mezzanotte. Concerto Primo Maggio 2018 artisti: line up completa Per la regia di Cristiano D’Alisera, conducono l’evento musicale Ambra ...

Primo Maggio - Atac potenzia la rete per il ponte e il Concertone : la mappa : Primo Maggio, per il ponte che comprende il Concertone a piazza San Giovanni, l'Atac ha predisposto potenziamenti e modifiche sulla rete dei trasporti pubblici di Roma: ecco lo scenario. Domenica 29 ...

Concerto Primo Maggio 2018 dove vedere la diretta in tv e streaming : Concerto Primo Maggio 2018 dove vedere. Il Concertone torna anche quest’anno sul tradizionale palco di Piazza San Giovanni a Roma per celebrare in musica la festa dei lavoratori. L’annuale evento musicale, che dal 1990 richiama centinaia di migliaia di spettatori, quest’anno è intitolato “Primo Maggio 2018 Sicurezza: il cuore del lavoro”. Ecco di seguito dove vedere la diretta in tv e streaming ...

Ambra Angiolini e Lodo Guenzi conducono il Concerto del Primo Maggio di Roma. Ecco tutti i protagonisti : Torna l’atteso appuntamento con il Concerto del Primo Maggio a Roma che, anche quest’anno, sarà in diretta da Piazza San Giovanni in Laterano per 8 intense ore di musica, dalle 15 a mezzanotte su RAI3 e dalle 16 anche in diretta su Rai Radio2. Il grande evento musicale, promosso da CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany, con la regia di Cristiano D’Alisera, è condotto da Ambra Angiolini e Lodo Guenzi de Lo Stato Sociale. Quest’anno Rai ...

Gianna Nannini e il Concerto del primo maggio : 'Sarà un festival del rock' : 'Sarà un festival del rock'. Gianna Nannini, ospite di punta al primo maggio a Roma, ribattezza così il concertone di piazza San Giovanni a Roma. 'Sono molto contenta di esserci , l'ultima volta fu ...