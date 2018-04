Con i tre gol al Napoli Simeone ha smesso di essere ' figlio di'

Stop alla plastica alle Isole Tremiti : da maggio ammessi solo Contenitori biodegradabili : Da una ricerca è emerso che nelle acque delle Isole Tremiti c’è una concentrazione di microplastiche fra le più alte d’Italia. Per questo il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza per vietare dal primo maggio tutte le stoviglie in plastica. Al loro posto potranno essere usati contenitori biodegradabili.Continua a leggere

Tenete d’occhio gli SMS : Tre potrebbe tentarvi Con due offerte davvero interessanti : Sono ripartite le campagne promozionali di Tre via SMS mirate a riconquistare clienti passati ad altri lidi. Quelle lanciate poche ore fa sono due L'articolo Tenete d’occhio gli SMS: Tre potrebbe tentarvi con due offerte davvero interessanti proviene da TuttoAndroid.

H2O ICon Pack offre oltre 3200 iCone ispirate a Hydrogen OS : H2O Icon Pack è un'applicazione che mette a disposizione dell'utente un pacchetto di Icone caratterizzate da un aspetto ispirato a quelle di Hydrogen OS . L'Icon Pack offre più di 3420 Icone dall'aspetto lineare e minimale con gli angoli smussati, oltre a numerose Icone proprietarie personalizzate tra le quali sono presenti quelle di Samsung, Huawei EMUI, Motorola e One Plus. L'articolo H2O Icon Pack offre oltre 3200 Icone ispirate a Hydrogen ...

“Non ce l’ha fatta!”. Discoteca choc - il dj italiano muore in Console. Mentre seguiva la sua passione - se n’è andato sotto gli occhi di tutti. Dal divertimento al dolore in un attimo : “Fino a ieri pomeriggio ci siamo salutati al solito nostro con le battutine e ora a pensare che sei andato tra gli angeli in cielo mi lascia senza parole. Ora animerai il paradiso con la tua allegria e spontaneità”. Solo una delle tante frasi lasciate sulla sua bacheca Facebook. Una morte improvvisa e un dolore lancinante. Strappato alla sua famiglia Mentre faceva ciò che amava, Mentre in consolle metteva dischi. Così è morto ...

“Duri provvedimenti disciplinari”. GF - lo scoop. A poche ore dalla diretta - mentre i Concorrenti si fanno belli per la puntata - arriva la soffiata dalla produzione. La “sorpresa” sarà una doccia gelata per i ragazzi : Lunedì 30 aprile 2018 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Che succederà questa sera nella casa di Cinecittà? Chi uscirà? I concorrenti a rischio eliminazione, cioè i nominati della settimana, sono Alberto Mezzetti (cioè Tarzan), Filippo Contri, Patrizia Bonetti (che in settimana ha avuto un piccolo malore) e Lucia Orlando. Ne siamo certi: quella di lunedì 30 aprile sarà una serata particolare durante la quale ne succederanno delle ...

Furto Con destrezza a Savona alla Libreria Coop : Furto con destrezza domenica pomeriggio alle Librerie Coop, all'interno del centro commerciale «Il Gabbiano» a Savona. Secondo una prima ricostruzione della Polizia i ladri hanno individuato e ...

Siria - missili Contro basi militari ad Aleppo e Hama/ Ultime notizie : oltre 26 morti - attacco da Israele? : Siria, missili contro basi militari ad Aleppo e Hama: almeno 26 vittime tra combattenti pro-regime ed alcuni iraniani. L'attacco effettuato "probabilmente" da Israele.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 08:40:00 GMT)

Milano - Conti in positivo per la società Expo. Tornano ai soci oltre 33 milioni di euro : Gianni Confalonieri Se non accadranno fatti imprevisti, la società Expo, a conclusione del procedimento di liquidazione, restituirà ai suoi soci 33,7 milioni di euro . È quanto si evince dal ...

Milano - la soprintendente : «Con le modifiche più spazi verdi e meno calcestre» : Antonella Ranaldi «meno calcestre e più parco, senza trascurare gli elementi urbani». La soprintendente Antonella Ranaldi spiega perché sono state suggerite modifiche e integrazioni al restyling di ...

Renzi : 'InContro in streaming Con M5S ma No Governo : Sì a riforme Condivise' Video : C'era grande attesa per quello che avrebbe detto #Matteo Renzi a Che tempo che fa su Raiuno, dove l'ormai ex segretario del #Pd ha fatto la sua prima uscita televisiva da due mesi a questa parte. Ecco le parti salienti di quello che ha detto. Renzi: 'Incontrare i 5 Stelle anche in streaming, ma No Governo Di Maio' Matteo Renzi ha esordito dicendo: Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al Governo. Il 4 marzo non è stato uno scherzo, ...

Juventus-Napoli - calendario a Confronto : altre tre partite per la volata scudetto : Corsa scudetto: questione di giorni prima dell'aritmetico settimo sigillo bianconero o tutto può ancora accadere in questo bellissimo e lunghissimo campionato? La parola, come sempre, spetterà al ...

Renzi : “Il Pd deve stare all’opposizione. L’inContro Con i 5S? In streaming”. Di Maio : “Ego smisurato” : Grande era l’attesa per le parole dell’ex segretario del Pd, ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa, e Matteo Renzi non ha deluso: «Il titolo di domani dovrebbe essere quello di tutti i giorni: siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo. Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Il Pd ha perso...

Renzi : "Pd ha perso. InContrerò Di Maio - ma non voterò la fiducia' - : L'ex segretario Dem sul confronto con il M5S per la formazione del prossimo esecutivo: "Non possiamo far passare il messaggio che il 4 marzo sia stato uno scherzo. Incontrarsi è un bene, ma deciderà ...

Renzi : «Chi ha perso non può governare : inContrerò Di Maio - ma no alla fiducia» : 'Siamo seri, chi ha perso le elezioni non può andare al governo, non possiamo far passare il messaggio che 4 marzo è stato uno scherzo'. È quanto ha detto l'ex premier ed ex segretario del Pd, Matteo ...