Commissione Ue approva cessione di alcune attività Bayer a Basf

500 mila euro per Pozzallo : Commissione Ars approva emendamento : Anche Pozzallo come Lampedusa potrà ricevere un ristoro materiale per gli sforzi compiuti nell'accoglienza dei migranti. emendamento in Commissione

Carceri - appello del Csm al Parlamento : “Approvate la riforma”. Resta il nodo della Commissione speciale : La riforma dell’ordinamento penitenziario non sia accantonata, ma venga finalmente approvata. Dopo il sasso lanciato dal presidente della Camera Roberto Fico, che martedì aveva sollecitato i partiti a riflettere sulla questione, ora a muoversi è il Consiglio superiore della magistratura: “Alla luce dell’invito alla riflessione del Presidente della Camera, penso che anche il Csm possa rispettosamente formulare un appello per l’approvazione ...

In Commissione Pari Opportunità approvato testo condiviso : 13 apr 18 Si è concluso con l'approvazione di un testo condiviso l'incontro che la Commissione regionale per le Pari Opportunità della Calabria, presieduta da Cinzia Nava, ha tenuto questo pomeriggio ...

Terremoto Centro Italia : la Commissione europea ha approvato il regime di aiuto italiano da 43 - 9 milioni : La Commissione europea ha approvato il regime di aiuto Italiano da 43,9 milioni di euro a sostegno degli investimenti nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 (140 comuni) in Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. Per Bruxelles l’aiuto “è in linea con le norme Ue in materia di aiuti di Stato“, e “contribuirà alla ripresa economica dell’Italia centrale senza falsare indebitamente la concorrenza nel mercato ...