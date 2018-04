Commissario Montalbano 30 aprile | il giro di boa stasera su Rai 1

Il Commissario Montalbano - la sua inchesta più dura : ‘Giro di boa’ : Che sia in prima visione o in replica, il Commissario Montalbano è sempre una certezza per quanto riguarda qualità e ascolti. E Rai1, nell’attesa dei nuovi episodi previsti per il 2019, continua a riproporre ogni lunedì i gialli ambientati a Vigata. Il 30 aprile è la volta del ‘Giro di boa’. Montalbano, Giro di boa: trama Nel corso della sua consueta nuotata mattutina il Commissario Montalbano si imbatte in un cadavere ...

Il Commissario Montalbano/ Il giro di boa su Rai 1 il film con Luca Zingaretti (oggi - 30 aprile 2018) : Questa sera, lunedì 30 aprile, Rai 1 ripropone alle 21.25 l'episodio della serie "Il Commissario Montalbano" dal titolo "Il giro di boa". Nel cast Luca Zingaretti e Cesare Bocci.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 09:23:00 GMT)

Il Commissario Montalbano - su Rai 1/ Ascolti tv : Luca Zingaretti annienta Barbara D'Urso in replica : Il Commissario Montalbano - Il gioco delle tre carte, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi.(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 15:37:00 GMT)

Ascolti tv - Il Commissario Montalbano in replica batte il GF con oltre 6.3 milioni di telespettatori : E’ ancora una volta Il Commissario Montalbano a trionfare nel prime time. La fiction, nonostante sia in replica, ha fatto registrare nella serata del 23 aprile 6 milioni 385mila telespettatori sintonizzati su Rai1 e il 27.11% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il Grande Fratello, anticipato al lunedì sera per fare spazio alla semifinale di Champions League Liverpool-Roma, ha raccolto 3 milioni 479mila telespettatori con il 20.95% ...

Analisi Auditel : Il Commissario Montalbano fra Grande fratello e Report : Si parte come sempre con la sfida del Tg delle ore 20 che vede al comando la curva blu del Tg1 che scorre subito sotto la soglia del 25% di share, con la curva del Tg5 che si posiziona sulla linea del 20% di share. La curva del Tg La7 è poco sopra la linea del 5%, mentre quella del Tg2 tocca la soglia del 10% di share. Nell'access time testa a testa fra le curve di Solti ignoti e Striscia la notizia fra il 15 ed il 25% di share, con la ...

Ascolti tv ieri - Il Commissario Montalbano vs Grande Fratello | Auditel 23 aprile 2018 : Buongiorno e ben trovati al nostro consueto appuntamento con i risultati dei dati Auditel di ieri sera. A contendersi il podio degli Ascolti ieri per la prima serata troviamo Rai 1 con le repliche de ‘Il commissario Montalbano‘ e Canale 5 con il ‘Grande Fratello 15‘. Pronti a scoprire chi si sarà distinto maggiormente tra le due reti? Ascolti tv ieri, 23 aprile 2018 **|| DATI Auditel DISPONIBILI A PARTIRE DALLE ORE ...

Il Commissario Montalbano : trama e anticipazioni di stasera 23 aprile : Ricordiamo che è possibile seguire Il Commissario Montalbano anche in diretta streaming su RaiTv.it . SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Il Commissario Montalbano - SU RAI 1/ Info streaming dell'episodio Il gioco delle carte - (oggi - 23 aprile 2018) : Il COMMISSARIO MONTALBANO - Il gioco delle tre carte, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 19:28:00 GMT)

Curiosità su Il gioco delle tre carte - episodio de Il Commissario Montalbano in onda il 23 aprile su Rai1 : Le Curiosità su Il gioco delle tre carte ci addentrano nel nuovo episodio in replica de Il Commissario Montalbano, in onda stasera, 23 aprile su Rai1. La puntata è tratta da una serie di racconti scritti da Andrea Camilleri, nello specifico Il gioco delle tre carte, Sostiene Pessoa, Come fece Alice e Una mosca acchiappata al volo in Gli arancini di Montalbano. L'episodio si apre con il classico omicidio. Si tratta di un vecchio capomastro di ...

Il Commissario Montalbano torna con la replica de ‘Il gioco delle tre carte’ : Imbattibile negli ascolti come sempre, Il commissario Montalbano è pronto a tornare con un’altra replica per il suo abituale appuntamento di questo periodo, sito al lunedì sera. Quindi lunedì 23 aprile alle 21.25 su Rai1 tocca a Il gioco delle tre carte, episodio girato nel 2005 e andato in onda per la prima volta a marzo del 2006. E’ la 14esima produzione di tutto il ciclo, che oggi ammonta a ben 32 tv film. LEGGI: le 10 curiosità ...

IL Commissario MONTALBANO-IL GIOCO DELLE TRE CARTE/ Su Rai Uno il film con Luca Zigaretti (oggi - 23 aprile) : Il COMMISSARIO Montalbano - Il GIOCO DELLE tre CARTE, il film in onda su Rai Uno oggi, lunedì 23 aprile 2018. Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, alla regia Alberto Sironi.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Commissario Montalbano 23 aprile : il gioco delle tre carte stasera su Rai 1 : Il programma sarà visibile anche in streaming, da pc, tablet e cellulari su www.rai1.rai.it mentre on demand, dopo la mezzanotte, su Rai Replay . Il Commissario Montalbano: la fiction Il gioco ...

Andrea Camilleri contro Il Commissario Montalbano e la sua versione giapponese? “Meglio non indagare” : Il Commissario Montalbano continua ad andare in onda al lunedì sera su Rai1 con notevole successo anche in replica. Basti pensare che la scorsa settimana, anche grazie alla presenza di Belen Rodriguez, guest star, l'episodio ha addirittura battuto la finale dell'Isola dei Famosi, succederà lo stesso domani con lo scontro con l'Isola dei Famosi 2018? I fan sono sicuri di sì ma questa volta lo spunto di riflessione sulla nascita e la vita del noto ...

Andrea Camilleri/ “Il Commissario Montalbano? Non lo amo perché è un ricattatore!” : Andrea Camilleri si svela al Corriere della Sera: “Il Commissario Montalbano? Non lo amo perché è un ricattatore!, ecco le sue ultime dichiarazioni che non piaceranno al pubblico.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:29:00 GMT)