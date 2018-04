Come realizzare una crema viso fai da te

vanityfair

(Di lunedì 30 aprile 2018) Il mercato cosmetico non vi ha ancora creato laideale per la pelle mista? Cosìl’olio notturno che vi lascia ilpiù luminoso al mattino? La risposta è semplice: fateveli voi.? Seguendo i consigli della nota erborista americana Shannon Buck (suo è il sito seguitissimo di cosmetica naturale www.freshpickedbeauty.com) che nel suo ultimo libro 260 trattamenti di bellezza homemade (ed. Red!) offre una linea completa di formule beauty fai da te per capelli,, corpo, mani e piedi. Nella sezione dedicata alle creme, per esempio, la Buck spiega in modo molto chiarocreare un’emulsione per il: «Èpreparare una maionese in casa. Un’emulsione è una miscela permanente e stabile di olio e acqua che di solito non si mescolano insieme. La cera d’api e la cera emulsionante più comunemente usati per la preparazione di creme e lozioni sono ...