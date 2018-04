Come i giganti della Silicon Valley si preparano al Gdpr

wired

(Di lunedì 30 aprile 2018) Foto: TheDigitalArtist/pixalbay Manca un mese al varo del(Regolamento generale sulla protezione dei dati) e tra i colossi techsono in atto le grandi manovre per farsi trovare pronti all’appuntamento. Anche perché le multe da pagare in caso di violazione – per esempio per l’utilizzo improprio di dati personali o l’incapacità di evitare che i giovanissimi approdino a servizi o contenuti inappropriati – rischia di provocare multe che possono raggiungere anche il 4% del fatturato globale dell’azienda (fino a un massimo di 20 milioni di euro). Il banco di prova di Facebook Per una societàFacebook, che negli ultimi mesi ha avuto non pochi problemi proprio sotto il fronteprotezione dati, ilè un banco di prova decisivo. E così, già da qualche giorno, gli utenti europei di Facebook hanno iniziato a veder comparire le schermate che sul social ...