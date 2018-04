Clima | al via a Bonn la conferenza sull’attuazione dell’Accordo di Parigi

Ambiente : al via ‘Mosaico verde’ contro cambiamenti Climatici : È partita ufficialmente il 18 aprile ‘Mosaico Verde’, un’operazione di rimboschimento a livello nazionale che coinvolge Enti pubblici e aziende in un progetto condiviso di adattamento ai cambiamenti climatici. La campagna ideata e promossa da AzzeroCO2 e da LegAmbiente ha l’ambizioso obiettivo di piantare almeno 300.000 nuovi alberi e promuovere la tutela e il recupero di 30.000 ettari di boschi abbandonati nei prossimi tre anni. FSC ...

Clima : Macron in India - al via Alleanza solare internazionale : Roma, 11 mar. (AdnKronos) – Al via all’Alleanza solare inernazionale (Isa) che è stata lanciata da Francia e India durante i lavori della Cop21 di Parigi. A partecipare all’Alleanza sono circa 121 paesi principalmente di Asia, Africa e America latina che se rappresentano circa il 73% della popolazione mondiale dispongono solo del 23% delle capacità fotovoltaiche nel mondo. Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel ...

Cambiamenti Climatici : al via i lavori dell’Alleanza Solare Internazionale : Aperti oggi a New Delhi i lavori della Conferenza di fondazione dell’Alleanza Solare Internazionale, un progetto per contrastare gli effetti negativi dei Cambiamenti climatici, anche attraverso l’uso del fotovoltaico. L’iniziativa, lanciata da Francia e India nel 2015 durante la COP21 di Parigi, è stata accolta positivamente da 121 Paesi, anche se al momento solo 56 hanno ratificato il relativo l’Accordo Quadro. Macron, ...

Clima : Guterres nomina Bloomberg come inviato speciale Onu : Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha nominato Michael Bloomberg inviato speciale delle Nazioni Unite per l’azione sul Clima. L’ex sindaco di New York – ha annunciato Guterres – sosterrà la strategia sul Clima e gli sforzi del segretario generale per il vertice in programma all’Onu nel 2019 e fara’ leva sugli sforzi nei settori chiave del summit per incoraggiare una rapida e maggiore ...

