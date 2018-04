Claudio Bisio torna con un remake di una commedia francese

Claudio Bisio riabbraccia Vanessa Incontrada - ma prima bacia Fazio sulle labbra : Tra ricordi, entrate in stile toreador e baci sulle labbra di Fabio Fazio, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada si sono rincontrati nell'ultima puntata di 'Che Tempo che Fa', su Rai 1. Gli ex conduttori ...

Che Tempo che Fa in diretta : Vanessa Incontrada e Claudio Bisio : [live_placement] Che Tempo che Fa, anticipazioni 29 aprile 2018 Che Tempo Che Fa si candida a diventare una nuova 'Camera' - diciamo 'cameretta' - della politica in tv. Il 'primato' di Vespa sembra vacillare di fronte agli ultimi 'colpi' sferrati da Fazio che già in campagna elettorale ha ospitato i principali leader ed esponenti della scena conTemporanea, ma che la settimana scorsa ha 'alzato' l'asticella con l'intervista al Presidente ...

Saturday Night Live – Quarta puntata del 28/04/2018 – Con Claudio Bisio su TV8. Gli ospiti. : Anche TV8 gioca la carta del varietà e lo fa guardando, come spesso accade, agli Stati Uniti. E questa volta va a ripescare uno dei format televisivi più longevi e di successo della televisione d’Oltreoceano: il Saturday Night Live. Non una novità assoluta, dato che lo show era già sbarcato (spesso con risultati poco esaltanti) su Italia 1, andando in onda tra […] L'articolo Saturday Night Live – Quarta puntata del 28/04/2018 ...

CHE TEMPO CHE FA/ Anticipazioni e ospiti : Giorgio Napolitano - Claudio Bisio - Toto Cutugno e Luca Argentero : Che TEMPO che fa, Anticipazioni e ospiti 22 aprile: ospiti di Fazio Fazio sono Giorgio Napolitano, Claudio Bisio, Luca Argentero, Toto Cutugno, i Rudimental e Marco Travaglio.(Pubblicato il Sun, 22 Apr 2018 10:06:00 GMT)

BENVENUTI AL NORD/ Sul 20 il film con Claudio Bisio e Alessandro Siani (oggi - 21 aprile 2018) : BENVENUTI al NORD, il film in onda su Canale 20 oggi, sabato 21 aprile 2018. Nel cast: Claudio Bisio, Angela Finocchiaro, Valentina Lodovini, alla regia Luca Miniero. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 21 Apr 2018 09:30:00 GMT)

