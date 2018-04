Cinema | i film in programma nelle sale di Grosseto martedì primo maggio

Arrivano i prof - con Claudio Bisio / Da domani al Cinema il film con Rocco Hunt e Lino Guanciale - trama e cast : Da domani al cinema "Arrivano i prof", il film con Claudio Bisio, Lino Guanciale e Rocco Hunt su un liceo tristemente noto per la sua percentuale di bocciature(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 19:13:00 GMT)

AVENGERS - INFINITY WAR/ È il film più visto della storia nel primo weekend al Cinema : battuto anche Star Wars : AVENGERS - INFINITY War è il film più visto della storia del cinema nel primo weekend di uscita: i dati si riferiscono alle proiezioni in tutto il mondo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 10:07:00 GMT)

Film su San Nicola al Cinema - crowdfunding di Antonio Palumbo : Così il regista Antonio Palumbo , ispirato da questa sacra missione, ha deciso di raccontare la vita di San Nicola al mondo, affiancandosi alla Oz Film Produzioni che ha abbracciato volentieri l'...

Youtopia - il cast del film saluta i fan all'UCI Cinema di Parco Leonardo : Sabato 28 aprile alle 21:15 il regista Berardo Carboni ed il cast di Youtopia hanno salutato il pubblico presente in sala all'UCI Parco Leonardo. Il cast è stato accolto dal padrone di casa Edoardo ...

Documentari e film Tutti al Cinema a Castel Masegra : Tutti al cinema a Castel Masegra, non solo per i film sotto le stelle nelle serate estive. Il museo 'Cast Il Castello delle storie di montagna' comprenderà infatti anche uno spazio dedicato ai ...

Muse - arriva al Cinema - solo per due giorni - il film concerto 'Muse : Drones World Tour' : ... diretta da Tom Kirk e Jan Willem Schram, il concetto alla base del progetto e non mancheranno i famosi droni tra il pubblico che hanno caratterizzato gli spettacoli. L'elenco delle sale italiane ...

Film in uscita al Cinema - cosa vedere e non nel fine settimana del 27 aprile : LA MELODIE di Rachid Hami. Con Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely. Francia 2017. Durata: 102’ Voto 4/5 (DT) Una scuoletta un po’ sgangherata e periferica di Parigi. Un progetto speciale di insegnamento del violino per una classe indisciplinata dove si mescolano origini geografiche e contrasti individuali da bulli, e un obiettivo finale: un concerto alla Filarmonica di Parigi. Ad aiutare i ragazzini arriva Simon, silenzioso e dimesso ...

Youtopia - film al Cinema dal 25 aprile : trama - recensione - curiosità : Youtopia è uno dei film al cinema in uscita questa settimana. La pellicola è dal 25 aprile 2018 in programmazione nelle sale cinematografiche italiane, per la regia di Berardo Carboni con Matilda De Angelis e Alessandro Haber. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Youtopia, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Youtopia DATA USCITA: 25 aprile ...

AVENGERS : INFINITY WAR/ L'inciampo nel film spartiacque del mondo Marvel al Cinema : AVENGERS: INFINITY War è una pietra miliare dell'universo cinematografico Marvel, chiamato a fare da spartiacque tra i primi dieci anni di attività e quanto verrà dopo. EMANUELE RAUCO(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 06:11:00 GMT)LORO 1/ Il "sottobosco" più importante di Berlusconi nel film di Sorrentino, di R. BernocchiSFOOTING/ Tra "Buffonate" e dotte citazioni facciamo di tutto per non lasciarvi insensibili!, dei ...

Loro 1 di Paolo Sorrentino film al Cinema : trama - recensione - curiosità : Loro 1 è il film al cinema in uscita il 25 aprile 2018, prima parte del nuovo film di Paolo Sorrentino con protagonista Toni Servillo nei panni di Silvio Berlusconi. La seconda parte del film, Loro 2, uscirà nei cinema il 10 maggio 2018. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Loro 1, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Loro 1 DATA ...

Erotico Fellini - i disegni inediti 'Scarabocchio per fissare i personaggi dei miei film' - Cinema - Spettacoli : 'Giulietta e io ospiti in casa di Picasso, si sta benissimo, si mangia e si beve in allegria. Tutto è semplice, famigliare, antico, che pace, che conforto!'. Di chi è la mano che, il 22 gennaio 1962, ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto dal 26 al 30 aprile : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf 2017 al costo di 15 euro , per un anno sarà ...

Molly’s Game - film al Cinema : trama - recensione e curiosità : Molly’s Game è uno dei film al cinema usciti questa settimana. Si tratta di una pellicola di genere biografico-drammatico del 2017 tratta da una storia vera, diretta da Aaron Sorkin, con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE Molly’s Game, film al cinema: ...