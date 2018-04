Ciampino | accoltella la moglie e si uccide lanciandosi dal terzo piano

Blastingnews

(Di lunedì 30 aprile 2018) Le urla alle 5 e 30 di ieri hanno svegliato tutto il vicinato. In tanti hanno chiamato il 118 e la polizia, ma all'arrivo dei soccorsi il peggio era gia' accaduto. L'atroce risveglio domenicale è avvenuto alle porte della Capitale, a #in via Francesco Baracca. Aldi un palazzo al civico 26 b, si è consumata una nuova folle tragedia, un nuovo caso di #violenza domestica culminato in un femminicidio VIDEO, un omicidio fallito e un suicidio riuscito. Responsabile dell'accaduto, #Alessandro Tolla, assicuratore di 42 anni: dopo averto laMaria Adelaide Giuliano, avvocata di 37 anni, convinto fosse morta si è lanciato dal balcone. La donna è ricoverata al policlinico di Tor Vergata. Lite estrema Quando sul posto è giunta l'ambulanza oltre agli agenti delle Volanti, del commissariato di Marino, la polizia scientifica e gli investigatori della ...