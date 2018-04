Christa - uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’ : Un pomeriggio di maggio del '63, Christa Wanninger, giovane aspirante attrice tedesca, viene ammazzata a coltellate. Il delitto va in scena in pieno giorno sul pianerottolo di un palazzo dell'elegante via Veneto, a Roma. Nelle retrovie del mondo di Cinecittà, tra promesse mai mantenute di successo, ricatti sentimentali e scandali, la polizia cerca l'assassino della bella Christa. E si imbatte in un complotto nazionale.Continua a leggere