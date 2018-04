Christa | uccisa a coltellate a 23 anni nella Roma della ‘dolce vita’

fanpage

(Di lunedì 30 aprile 2018) Un pomeriggio di maggio del '63,nger, giovane aspirante attrice tedesca, viene ammazzata a. Il delitto va in scena in pieno giorno sul pianerottolo di un palazzo dell'elegante via Veneto, a. Nelle retrovie del mondo di Cinecittà, tra promesse mai mantenute di successo, ricatti sentimentali e scandali, la polizia cerca l'assassinobella. E si imbatte in un complotto nazionale.