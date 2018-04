Choc nel Napoletano | stuprata a 15 anni | preso lo spacciatore | era con la fidanzata

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio Choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

“Stanotte vado nel suo letto e…”. Grande Fratello - Danilo Aquino Choc. La lite con l’inquilina finisce con una minaccia che il pubblico non perdona : ”Adesso basta - avete toccato il fondo” : Tensione alle stelle all’interno della casa del Grande Fratello Nip. Le ultime ore a Cinecittà non sembrano trascorrere in pieno relax, come invece dovrebbe essere. Liti, parole grosse e persino minacce si sono susseguite a causa di piccole incomprensioni. Mercoledì 25 Baye Dame è stato protagonista di un’accesa lite con la vulcanica Aida Nizar. La spagnola ha preso una porzione di tiramisù senza aspettare gli altri e questo ...

Ho sciolto nell'acido i tre studenti. La confessione Choc del rapper messicano : Un rapper messicano, star di YouTube, ha confessato di avere sciolto nell'acido i corpi dei tre studenti di cinema che erano scomparsi a marzo. Si tratta di Christian Omar Palma Gutierrez, anche noto come "Qba", che è accusato di avere partecipato alla sparizione di Salomon Aceves Gastelum di 25 anni, Daniel Diaz di 20 anni e Marco Avalos di 20 anni, assassinati e torturati da un gruppo criminale nello Stato di Jalisco, nell'ovest del ...

Choc nel Napoletano : ragazzino in classe con una pistola scenica : Uno studente di 13 anni si è presentato oggi in classe con una pistola scenica nello zaino: è successo in una scuola media dell' hinterland Napoletano. Il ragazzo ha mostrato...

Cristiano Malgioglio/ Video Choc - ”se Aida Nizar entra nella casa io mi incateno” (Grande Fratello 2018) : Cristiano Malgioglio è opinionista del Grande Fratello 15 di Barbara d'Urso e questa sera, pur di evitare l'ingresso di Aida Nizar nella casa, è pronto a incatenarsi. Ecco il filmato con...(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 11:24:00 GMT)

Ancona - precipita nel burrone : ciclista salvo dopo un volo Choc di 200 metri : ciclista precipita in un canalone per circa 200 metri a causa della neve ancora presente sulla montagna. Il giovane di 26 anni è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette, ad Ancona. ...

“Non hai le p***!”. Heather Choc ad Amici. La Parisi non usa mezzi termini e lo demolisce così. Un attacco frontale come mai si è visto nella storia del programma di Maria De Filippi : Si scalda l’edizione 2018 di Amici. Dopo le prime puntate, trascorso in un clima di apparente serenità, ecco che volano parole grosse. A lanciare la bomba è ancora una volta Heather Parisi. La ballerini, come una settimana fa con Simona Ventura, non ha avuto peli sulla lingua e ci è andata giù pesante. A farne le spese stavolta è stato uno dei concorrenti: Biondo, che dopo le sacrosante critiche per l’intonazione, ha deciso di cantare con ...

Minaccia Choc dell'alunno : "Prof - ti sciolgo nell'acido" : Qui ci sono solo due possibilità. La prima: che il padre gli dia una bella scarica di botte; la seconda: che la scuola gli mandi a casa la polizia o i carabinieri. Nella guerra contro i bulli non ci ...

Roma. Choc nel parco delle Tre Fontane : corpo di donna in fiamme : Una scena raccapricciante. Una donna totalmente carbonizzata. Si è presentata venerdì mattina alle 7.30 nel parco delle Tre Fontane all’Eur. A

“Ecco cosa gli è successo”. Sparisce nel nulla per 2 anni - scomparso all’uscita da scuola. I genitori - alla fine - si rassegnano al peggio. Finché un indizio non li aiuta a scoprire una verità ancora più allucinante : l’epilogo Choc : Una sparizione misteriosa che sembrava il preludio a una tragedia. Un mistero che sembrava destinato a rimanere irrisolto per sempre, quello di un ragazzo che una volta uscito da scuola aveva completamente fatto perdere le tracce di sé, svanendo nel nulla tra la disperazione dei parenti, che aveva dato il là a una caccia disperata quanto purtroppo infruttuosa. Era dal 24 maggio 2016 che nessuno aveva più avuto notizie di Aubrey Jayce ...

“In due al timone di Domenica In”. Clamorosa indiscrezione : ecco chi vedremo al posto di Cristina Parodi nel corso della prossima stagione del programma. Fan sotto Choc - una sorpresa inaspettata : Un’indiscrezione che sta facendo il giro del web cogliendo non poco di sorpresa gli appassionati, che a quanto pare non si aspettavano certo due nomi del genere per la conduzione della prossima stagione del programma Domenica In. A lanciare per primo lo scoop è stata la sempre informatissima Novella 2000, testata che attraverso lo spazio dedicato alla rubrica “Sussurri e Grida” ha anticipato l’ipotesi della coppia ...

Mafia - le intercettazioni Choc : «Messina Denaro come Padro Pio». «Bimbo nell'acido? Riina fece bene...» : Il legame di sangue guida il boss latitante Matteo Messina Denaro nella scelta degli uomini a cui affidare affari e gestione delle attività illecite. Il vincolo mafioso finisce col coincidere...

Mafia - le intercettazioni Choc : «Messina Denaro come Padro Pio». «Bimbo nell'acido? Riina fece bene...» : cosa minchia sia a me? le cose giuste' , spiega uno dei due che fa un paragone tra i boss alla classe politica. 'Voialtri tanto mangiate. State facendo diventare un paese... l'Italia è uno stivale ...