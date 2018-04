Chiusi gli ' Uffizi' della natura

Gli USA si sono Chiusi su loro stessi sotto il peso del capitale cinese - : ...quel periodo a causa di vari problemi presenti sul mercato finanziario cinese il governo adottò alcune misure volte a regolamentare gli investimenti per gestire il rischio e stabilizzare l'economia ...

Aperti o Chiusi il Primo Maggio? La battaglia dei festivi : Un film che si ripete tutti gli anni, in particolar modo dalla liberalizzazione delle aperture delle attività commerciali voluta nel 2012 dal governo Monti. Ma quest'anno non solo la festa dei ...

Ludovica Caramis/ La valletta di Carlo Conti a La Corrida : "Gli ho detto di sì a occhi Chiusi" : Ludovica Caramis, valletta di Carlo Conti a La Corrida, si racconta a Tv Sorrisi e Canzoni, parlando della sua nuova avventura televisione e dei progetti futuri.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 09:00:00 GMT)

Molise : Chiusi i seggi - comincia lo spoglio per le elezioni regionali : Andrà avanti ad oltranza. L’esito del voto atteso per capire se avrà influenze sugli scenari politici nazionali. L’affluenza al 52,16%. Le primissime sezioni scrutinate vedono un testa a testa tra il candidato del centrodestra Toma e quello M5s Greco. Molto staccato il candidato del centrosinistra Veneziale

Salvini : «Datemi ancora qualche giorno - a maggio spero di essere premier» Video Molise - Chiusi i seggi e via allo spoglio : Il leader della Lega: «Preferisco attendere ancora un poco piuttosto che sbagliare e dover poi chiedere scusa per anni». il futuro governo si occupi di «lavoro lavoro lavoro»

Elezioni regionali in Molise : seggi Chiusi<br>Lo spoglio in diretta : Ore 19:05 - L’affluenza fino alle ore 19 è stata del 38,9%, nelle Elezioni precedenti era stata di poco più del 32%.Ore 12:58 - L’affluenza alle Elezioni regionali in Molise alle ore 12:00 è pari al 15,17% degli aventi diritto, 50.247 votanti sui 331.000. Alle politiche del 4 marzo scorso, sempre alle 12:00, aveva votato il 17,88%. I seggi rimarranno aperti fino alle 11 di stasera. Domenica 22 aprile 2018 - Oggi il voto in Molise per ...

Lo schiaffo di Orban a Soros : Chiusi gli uffici di Open Society a Budapest : Viktor Orban passa dalle parole ai fatti. Questa mattina a Budapest le autorità ungheresi hanno assistito alla chiusura degli uffici della Open Society di George Soros.Una mossa che il premier magiaro aveva ampiamente preannunciato e si era augurato già nella recente campagna elettorale e che rientra nella sua strategia di lotta alla politica liberale e globalista da sempre perseguita dal filantropo e miliardario americano (ma di origini ...

Pd - Viscomi : 'Mai più elenchi Chiusi e massima trasparenza sugli iscritti' : ...sostenendo che 'ripartire dai circoli vuole dire ripensare e soprattutto iniziare a costruire una rete comprensoriale dei circoli e a promuovere una dimensione territoriale dell'iniziativa politica. ...

Il Tar boccia il ricorso degli operatori contro i passi Chiusi : Finazzer e i colleghi pensano al Consiglio di Stato mentre Trento vuole sperimentare una nuova misura

Elezioni 2018 - Chiusi i seggi : iniziato lo spoglio delle schede : chiusi i seggi per l'elezione di Camera e Senato oltreché per il rinnovo dei consigli regionali di Lombardia e Lazio. Code, ritardi e disagi in molti seggi anche per il debutto del tagliando antifrode ...

Italiani al voto ma è già caos. Schede sbagliate - seggi Chiusi : la vergogna sulle elezioni : Una serie di errori e contrattempi hanno fatto partire malissimo questa giornata elettorale , si vota oggi domenica 4 marzo, fino alle 23, . A Palermo si sono dovute ristampare nella notte 200.000 ...

Scuole e nidi Chiusi anche martedì per il freddo a Roma - Campidoglio - : Roma, 26 feb. , askanews, Resteranno chiuse anche domani, martedì 27 febbraio, le Scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, sul territorio di Roma. È quanto previsto in un'ordinanza ...

Allerta Burian a Roma - rischio ghiaccio : uffici del Campidoglio Chiusi alle 14 : I dipendenti del Campidoglio sono stati mandati a casa prima oggi, alle ore 14, per i rischi conseguenti alla formazione di ghiaccio sulle strade. E’ quanto si legge in una comunicazione interna ai dirigenti firmata dal vicesindaco di Roma Luca Bergamo. “A causa degli eccezionali fenomeni atmosferici, viste in sede di Coc (Centro operativo comunale, ndr) le previsioni meteorologiche che indicano una progressiva diminuzione delle ...

"Tutti gli uffici pubblici resteranno Chiusi per neve". Ma il comunicato della Prefettura di Roma è un fake : "In relazione alle notizie diffuse tramite social network circa la chiusura degli uffici pubblici disposta con provvedimento del prefetto di Roma, si informa che la notizia è assolutamente falsa e priva di fondamento. Sono state già avviate tutte le azioni necessarie all'accertamento dei responsabili del reato". Così in una nota la Prefettura di Roma che smentisce quanto circolato in precedenza, rilanciato anche dalle ...