Chi è la nuova fidanzata di Lapo Elkann? Ecco la bellissima Gala Kalchbrenner FOTO

Mobile eSports : la nuova tendenza nei videogioChi competitivi passa dallo smartphone : Quando si parla di eSport e di videogiochi competitivi la mente corre immediatamente alle console e ai PC: joypad, mouse e tastiera sono per antonomasia gli strumenti principali di ogni gamer che si rispetti. Eppure il progresso tecnologico ha compiuto passi da gigante negli anni, permettendo di comprimere il tutto nel singolo schermo touch di ogni smartphone, o tablet, moderno. È già tempo di imparare a relazionarci con un nuovo fenomeno ...

Eastward : ecco una nuova avventura indie che fa l'ocChiolino ai gioChi dell'era SNES : Un uomo burbero e barbuto guida una giovani ragazza lungo un pericoloso pellegrinaggio attraverso un mondo post-apocalittico. I due si soffermeranno su città umane in rovina lungo la strada, mentre la popolazione di questi insediamenti in difficoltà si assottiglia e i mostri si fanno sempre più minacciosi. Ebbene, come riporta Rockpapershotgun, stiamo parlando della trama di Eastward, un'avventura action in 2D del team Pixpil di Shanghai.Come ...

Si allarga il partito di Chi vuole una nuova legge elettorale : La prima a parlarne, ormai settimane fa, è stata Giorgia Meloni. Oggi a rilanciare l'ipotesi di un intervento per modificare la legge elettorale è il leader della Lega, Matteo Salvini. Il tema, seppur in via indiretta, viene affrontato anche dai pentastellati. In attesa della decisione che assumerà il Pd giovedì prossimo sul possibile confronto con i 5 stelle, le forze politiche si ...

Asia Times spiega perché l'Europa non è felice della Nuova Via della Seta di PeChino - : Gli ambasciatori di quasi tutti i Paesi UE a Pechino hanno preparato un "rapporto interno", in cui criticano il progetto cinese della Nuova Via della Seta per il perseguimento di obiettivi di politica interna. Tuttavia escludendo come la pensano a Bruxelles e a livello di comunità europea, ogni singolo Paese della UE avrebbe il proprio vantaggio dall'iniziativa cinese. "In fin dei conti l'...

Uccisa a Mestre - Chiesta nuova sentenza : ANSA, - VENEZIA, 27 APR - La Corte di Cassazione ha deciso l'annullamento della pena dell'ergastolo assegnata all'ex operatrice socio-sanitaria Monica Busetto per l'omicidio di Lida Taffi Pamio e il ...

Airbus - Grazia Vittadini nuova Chief Technology Officer : Teleborsa, - Airbus ha nominato l'italiana Grazia Vittadini Chief Tecnology Officer . Nell'ambito della propria funzione, Vittadini riporterà a Tom Enders, Chief Executive Officer di Airbus, ed ...

Nuovamente Chiusa la galleria in cui bruciò il pullman - 14 km coda : Nuova giornata di 'passione' sull'autostrada A10 nel tratto savonese, con code che hanno sfiorato i 15 km. Dopo che venerdì scorso l'incendio di un pullman all'interno della galleria Fornaci tra ...

Nuova Classe A L Berlina - la Mercedes con gli ocChi a mandorla" : Dopo il successo dell'ultima generazione , solo nel 2017 Mercedes-Benz ne ha vendute più di 620.000 in tutto il mondo, l'azienda amplierà la Nuova famiglia di compatte aggiungendo altri otto modelli. ...

Valle Roya : ocChio ad Alice - come nuova - nello stesso posto per il lungo weekend : Si prepara un nuovo - e questa volta veramente lungo - weekend tra il Piemonte e la Costa Azzurra e, come sempre, il passaggio in Valle Roya per gli automobilisti sarà regolato dal radar Alice, vera e ...

MARCO DA CECINA/ Chi è la nuova fiamma di Gemma Galgani? Nuovo bacio a Uomini e Donne : MARCO da CECINA è un Nuovo cavaliere del trono over di Uomini e Donne. Il personal trainer ha deciso di conoscere la dama torinese Gemma Galgani che ha invitato a casa sua. (Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Vince alla lotteria e si compra la moto nuova : va a provarla ma si sChianta e muore : La tragica storia di Giuseppe Bravin: da pochi giorni aveva acquistato una nuova motocicletta grazie ad una vincita a una lotteria ma proprio in sella alla due ruote ha trovato la morte.Continua a leggere

Ilaria Alpi/ La nuova pista sull'omicidio della giornalista e di Miran Hrovatin (Chi l'ha visto?) : Ilaria Alpi, a "Chi l'ha visto?" la nuova pista sull'omicidio della giornalista e del cameraman Miran Hrovatin. Emergono nuovi documenti e intercettazioni di alcuni cittadini somali(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 12:49:00 GMT)

Con Non dire vecChio nuova vita alle cose : Al tempo dell'economia circolare, capace cioè di rigenerare, la gestione del rifiuto ingombrante, si apre così al riutilizzo, alla riparazione, a "una seconda vita delle cose". Secondo l'Assessore ...