Champions | Heynckes | Real Madrid vulnerabile | la Juve l' ha dimostrato

Champions - Heynckes : "La Juve ha dimostrato che il Real è vulnerabile" : L'allenatore del Bayern in vista della semifinale di ritorno: "La mia squadra sa come essere all'altezza"

PAGELLE/ Bayern Monaco-Real Madrid (1-2) : i voti della partita. Heynckes Vs Zidane (Champions League) : Le PAGELLE di Bayern Monaco Real Madrid (1-2): i voti della partita che si è giocata all'Allianz Arena. I migliori e i peggiori in campo per la semifinale di Champions League.(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 09:22:00 GMT)

Champions - Heynckes : "Bayern in forma come nel 2013". Zidane : "Amiamo gare così" : Milioni di tifosi in tutto il mondo guarderanno questo match con passione, emozione, gioia e, forse, dispiacere". "Io ho massimo rispetto di Heynckes e non solo per quello che ha fatto al Bayern, ma ...

Champions : Bayern - Heynckes avverte Real : ANSA, - ROMA, 24 APR - "Siamo in una forma simile a quella del 2013": è il biglietto da visita con cui il tecnico del Bayern Monaco, Jupp Heynckes, si presenta in sala stampa alla vigilia della ...

Champions - da Klopp a Heynckes passando per Di Francesco : quegli attaccanti trasformati in difensori : Che poi nel mondo non esistono più grandi difensori in assoluto, beh, questo è un altro discorso. O forse no. Ma stavolta vincerà chi segna di più. Tags Argomenti: Champions League bayern monaco Real ...

Bayern - Heynckes prudente : in Champions i tedeschi partono da 2-1 col Siviglia : “A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90′ e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita”. Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato di sei giorni fa in trasferta, non si fida del ritorno del quarto di finale di domani sera all’Allianz Arena: “Il Siviglia è una buona squadra – dice il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – e sa ...

Champions - Heynckes a caccia dell'undicesima vittoria di fila : Jupp Heynckes, allenatore del Bayern Monaco, 72 anni. Epa A volte basta esserci per ottenere dei record, altre volte serve molto, molto di più. Questa è a tutti gli effetti la stagione di Jupp ...