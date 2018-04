Champions : 3-0 Roma dato a 20 : ANSA, - Roma, 30 APR - Il numero magico è 20, almeno per ciò che riguarda le scommesse sulla sfida di mercoledì sera tra Roma e Liverpool. Venti è la quota che SNAI abbina al 3-0, risultato che ...

Champions League - Roma-Liverpool in diretta su Canale 5 : All'Olimpico i giallorossi ospitano i Reds: per accedere alla finale si deve rimediare alla pesante sconfitta dell'andata L'articolo Champions League, Roma-Liverpool in diretta su Canale 5 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Champions - Roma lancia campagna social : "Mi piacerebbe che Roma fosse colorata di giallorosso, che tutti i tifosi Romanisti esponessero le bandiere sui balconi e facessero capire al mondo che Roma tifa Roma - le parole di Monchi riportare ...

Champions : Skomina arbitrerà Roma-Liverpool : Sarà lo sloveno Damir Skomina ad arbitrare Roma-Liverpool, semifinale di ritorno di Champions League in programma allo stadio Olimpico mercoledì 2 maggio alle 20.45. Skomina sarà coadiuvato dai connazionali Jure Prapotnik e Robert Vukan che fungeranno da assistenti mentre Matej Jug e Slavko Vincic saranno gli addizionali d’area e Tomaz Klancnik il quarto uomo. Compagine arbitrale turca per Real Madrid-Bayern Monaco, in programma domani ...

Roma - modello gol per la Champions : Il successo sul Chievo, sommato a quello del sabato precedente a Ferrara contro la Spal, diventa fondamentale per la Roma in questa fase cruciale della stagione.

Roma-Chievo 4-1 - prove di rimonta per la Champions : ROMA - La Roma mette da parte il Liverpool e fa un passo fondamentale verso la prossima Champions League. Nell'anticipo della 35 giornata di Serie A i giallorossi giocano un'ottima gara e superano 4-1 ...

Champions League - Pruzzo : 'Roma-Liverpool ve la racconto io' : Un peccato veramente che per pochi si possa rovinare una serata di sport come quella di martedì. Penso pure che questa responsabilità oggettiva delle società debba finire, sia assurda. Che c'entrano ...

Roma - Champions e Concertone - le trentasei ore senza alcol : Più zone rosse, aree super sorvegliate dove saranno approntati diversi meeting point per raggruppare i tifosi del Liverpool e accompagnarli allo stadio Olimpico. Forse non solo da Villa Borghese, dal ...

Champions League : Liverpool ringrazia Roma - Uefa e autorità italiane : Champions League: incontro positivo al Viminale questa mattina Roma – Di seguito la nota ufficiale apparsa sul sito del Liverpool FC. “Il Liverpool Football Club ringrazia l’Uefa, la AS Roma e le autorità italiane per aver fornito i dettagli più aggiornati sulle procedure operative in vista della sfida di Champions League di mercoledì”. “Un incontro positivo e produttivo si è svolto a Roma oggi. Al quale tutti gli ...

Liverpool ospite della Lazio a Formello per la semifinale di Champions contro la Roma : Aria di derby anche in Champions League tra Roma e Lazio. Nel rispetto del detto 'il nemico del nemico diventa amico', in occasione della semifinale di ritorno della competizione continentale, in ...

Garcia batte il Salisburgo e pensa alla Roma. 'Può andare in finale di Champions' : Dopo il 2-0 al Salisburgo nella semifinale d'andata di Europa League, Rudi Garcia, tecnico del Marsiglia, ha rilasciato queste dichiarazioni: 'Una serata bellissima, i nostri tifosi sono stati ...