C' è il via libera dei giudici | Bossetti fuori dal carcere per i funerali della madre

Snam - via libera dell'Antitrust all'acquisto dell'82% di Tep : Teleborsa, - Disco verde dell'Antitrust all'acquisizione da parte di Snam dell'82% di Tep Energy Solution. L'operazione, si legge nel Bollettino settimanale dell' Agcm , "non comporta la costituzione ...

Mondo TV - via libera da soci a bilancio 2017 : Via libera dall'assemblea di Mondo TV al bilancio 2017 che si è chiuso con un aumento a due cifre per l'utile netto di competenza pari a 12,8 milioni di euro in salita del 50% rispetto agli 8,6

"I sacchetti per frutta e verdura si potranno portare da casa". via libera dal Ministero della Salute : I clienti dei supermarket possono portarsi da casa i sacchetti per l'ortofrutta e non sono obbligati a prendere quelli forniti a pagamento dal negozio. I sacchetti dei consumatori devono però avere le stesse caratteristiche di quelli dei supermarket: monouso, nuovi, adatti per gli alimenti e compostabili (cioè biodegradabili in 3 mesi). Lo prevede una circolare del Ministero della Salute diffusa oggi, a seguito della sentenza del ...

Veneto : via libera Regione per investimenti 2018 : Venezia, 30 apr. (AdnKronos) – Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente Regione ‘ Autonomie locali, la giunta veneta ha approvato anche per il 2018 l’Intesa regionale finalizzata alla realizzazione di investimenti da parte degli enti territoriali, in attuazione delle norme sul pareggio di bilancio.‘Si tratta di un accordo di rilievo ‘ spiega il vicepresidente e assessore al bilancio, Gianluca ...

Veneto : via libera Regione per investimenti 2018 (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – Restavano circa 21 milioni di euro non richiesti da Comuni e Province. La Regione ha ritenuto anche quest’anno di acquisire questi spazi finanziari per supportare il rilancio degli investimenti pubblici del Veneto. In questo modo, con il pieno utilizzo del surplus delle cessioni degli enti locali, saranno realizzati circa 21 milioni di investimenti da parte della Regione nel 2018 e altrettanti 21 ...

Veneto : via libera Regione per investimenti 2018 (3) : (AdnKronos) – Intanto dai dati 2017 forniti dal ministero dell’Economia sull’utilizzo degli spazi richiesti dagli enti locali per effettuare investimenti, nell’ambito sia dei patti nazionali verticale ed orizzontale che dell’intesa regionale, si rileva l’ottima performance degli enti locali del Veneto, che hanno utilizzato circa 41,5 milioni su un totale di spazi acquisiti di 45,6 milioni (il 91% contro una ...

Bayer - via libera condizionato dell'UE cessione asset a Basf : Teleborsa, - La Commissione europea ha concesso il suo via libera condizionato alla cessione di alcune attività della Bayer alla Basf. La decisione segue la richiesta avanzata da Bruxelles, lo scorso ...

Milano - un parco nel futuro di piazza Castello. C'è il via libera della Soprintendenza : Era il passaggio più delicato. E anche quello meno scontato perché riguarda una delle zone più vincolate della città: l'area davanti al Castello. Pochi giorni fa la soprintendente alle Belle arti, ...

Roma - a giugno parte il progetto #viaLibera : 24km di strade pedonali : Roma, a giugno parte il progetto #ViaLibera: 24km di strade pedonali Dal Colosseo a Prati, dall’Appia Antica a via Labicana, da via XX Settembre a via Tiburtina: una volta al mese alcune delle vie più famose della Capitale saranno off limits a scooter e auto. "Sarà una giornata di festa" dice la sindaca ...

Una passeggiata tra gli alberi da Piazza Castello al Duomo : via libera al "progetto verde" : L'ok della Soprintendenza al "più esteso percorso pedonale della città", come ha spiegato l'assessore all'Urbanistica Maran