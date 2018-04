Catania | dottoressa violentata | stupratore condannato ad 8 anni

Condannato a otto anni l'uomo che stuprò una dottoressa a Catania : Il ventisettenne Alfio Cardillo è stato Condannato a otto anni, per aver sequestrato e violentato per diverse ore la dottoressa cinquantaduenne Serafina Strano, mentre prestava servizio alla guardia medica di Trecastagni, in provincia di Catania.La sera del 19 settembre 2017, il ragazzo si era recato alla guardia medica con la scusa di farsi visitare e medicare, ma le intenzioni erano tutt'altre. Cardillo, infatti, dopo aver preso ...