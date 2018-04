Casa | Milano | salgono prezzi in quartieri ' stranieri' e del design 2

Casa : Milano - salgono prezzi in quartieri 'stranieri' e del design (3) : (AdnKronos) - Per Beatrice Zanolini, consigliere della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi, "Nel periodo più recente, la richiesta e il valore delle abitazioni sono cresciuti nelle zone a maggiore vivibilità grazie al verde, ai servizi ed in prossimità di metrò e mezzi di superficie. Se

Casa : Milano - salgono prezzi in quartieri 'stranieri' e del design : Milano, 30 apr. (AdnKronos) - Casa a Milano, in cinque anni si valorizzano le zone in trasformazione, verdi e pedonali. Nell’ultimo anno bene le aree universitarie, degli stranieri, del design e negli ultimi sei mesi si punta sulle zone servite dalle linee della metro 4 e 5. E' quanto emerge da un’e

"A Samsul piaceva Milano. Lavorava al bar contento - e mandava i soldi a Casa alla moglie" : "È molto difficile credere che Samsul Haque Swapan non ci sia più": bastano poche parole agli amici del giovane bengalese ucciso in una rapina due notti fa a Milano mentre rientrava a casa dal lavoro per spiegare il loro dolore. E anche la loro rabbia per gli assassini, due marocchini che nella notte hanno rapinato e ferito almeno altre tre persone prima di essere bloccati dai carabinieri."Possa Dio averti in gloria" scrivono in ...

Milano - rogo in Casa : morta donna 80enne : 0.26 Una ultraottantenne è morta carbonizzata nel proprio appartamento in via Rossi 10, a Milano.Il rogo è divampato poco dopo le 21 ma solo in tarda serata è stato scoperto il corpo dell'anziana L'abitazione si trova al primo piano dello stabile in zona Naviglio grande, Al momento non sembra ci siano problemi Di stabilità del condominio né si registrano altri feriti. Le cause del rogo sono ancora da chiarire ma una prima analisi dei vigili ...

Milano - la Casa della Memoria divisa sul nuovo museo. «Basta indugi - si farà» : Gli incontri con le scolaresche, quasi ogni mattina. Gli spettacoli teatrali e le mostre, ma a posti limitati: massimo 150 persone. «Non siamo certo Expo» scherza Andrea Kerbaker, direttore della Casa della Memoria inaugurata tre anni fa in via Confalonieri,...

Anziano aggredito sotto Casa a Milano - video diffuso da Polizia : Milano , askanews, - E' ancora ricoverato in condizioni gravi ma stabili l'Anziano aggredito selvaggiamente lo scorso sabato sotto casa a Milano in Via Valtorta da un romeno di 30 anni a scopo di ...

Inter : Asamoah ha già preso Casa a Milano - ma il Milan tenta il sorpasso : LA MOSSA DEL Milan - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport , infatti, il club rossonero sta provando il sorpasso sull'Inter nonostante abbia già bloccato, di fatto, Ivan Strinic , anche ...

Fuorisalone 2018 - Milano invasa dai design victim. Dall’architettura celeste di Fornasetti alla Casa futuristica di Louis Vuitton : La Statale si illumina d’immenso. E’ il fulcro del Fuori Salone, format di successo inventato negli anni ’90 da Gilda Boiardi, direttrice storica di Interni, il magazine di design che fa tendenza. E’ lei che nel cortile d’onore della Università fa gli onori di casa agli archistar: il filo conduttore di quest’anno è House in motion. E così lo studio d’architettura turco Tabanlioglu presenta un cubo fatto di bacchette metalliche, ...

Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati?/ La Donatella via dalla Casa a Milano per via di Belen o.. : Fabrizio Corona e Silvia Provvedi si sono lasciati? Dopo la storia del presunto incontro segreto con Belen Rodriguez, arriva un'altra notizia: la cantante ha lasciato la casa di Milano?(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 10:41:00 GMT)

Milano Design Week 2018 - anche Diletta Leotta a Casa Sky Q : Diletta Leotta, volto della Serie B di Sky Sport, ha visitato la speciale installazione allestita al BASE Milano per celebrare la settimana della Design Week . Sky Italia è presente all'edizione 2018 ...

A Milano la prima Casa d'Europa stampata in 3D : Se questa è la prima casa stampata in 3D che si vede in Europa, nel resto del mondo stanno invece molto più avanti. Negli Stati Uniti sono varie le start up che stanno provando a risolvere il ...