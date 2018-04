Caos migranti alla frontiera Usa-Messico | oltre 200 in attesa di asilo

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : crisi Governo May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per Caos migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.

Confine Usa-Messico - Caos migranti : 1.06 Il passaggio di frontiera fra Usa e Messico all'altezza di San Diego ha raggiunto il massimo della sua capienza ancor prima che arrivi un caravan di circa 200 migranti centroamericani intenzionati a richiedere asilo e atteso in queste ore dopo un viaggio di circa un mese attraverso il paese. Lo riferiscono le autorità di frontiera Usa. Nei giorni scorsi il presidente Donald Trump aveva ribadito come il fenomeno incontrollato dei migranti ...

Israele - accordo con Onu sui migranti : è Caos Netanyahu : “Anche in Italia” - poi la retromarcia : Israele, accordo con Onu sui migranti: è caos Netanyahu: “Anche in Italia”,poi la retromarcia Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. “L’Italia era solo un esempio, ma l’accordo è sospeso”. Continua a leggere

Israele - accordo con Onu sui migranti : è Caos Netanyahu : "Anche in Italia" - poi la retromarcia : Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. "L'Italia era solo un esempio, ma l'accordo è sospeso".

Israele - accordo con Onu sui migranti : è Caos Netanyahu : “Anche in Italia” - poi la retromarcia : Israele, accordo con Onu sui migranti: è caos Netanyahu: “Anche in Italia”,poi la retromarcia Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu prima annuncia un accordo sul ricollocamento (anche in Italia) dei migranti africani attualmente in Israele, poi doppia retromarcia. “L’Italia era solo un esempio, ma l’accordo è sospeso”. Continua a leggere