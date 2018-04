Caos Inter-Juventus | nessuna indagine della Procura Federale

Ultime notizie/ Di oggi ultim'ora : crisi Governo May - dimissioni ministro Interni Amber Rudd per Caos migranti : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Gran Bretagna, si dimette ministro Interni Amber Rudd per scandalo quote migranti. Governo May in crisi.

Caos Var : l'arbitro assegna il rigore nell'intervallo e richiama le squadre dagli spogliatoi Video : Scherzi da Var , è proprio il caso di dirlo. Davvero singolare quanto accaduto nel posticipo della 30/a giornata della Bundesliga , vinto dal Mainz sul Friburgo per 2-0 e che metteva in palio ...

“Al tuo matrimonio non inviti proprio me?”. Nozze reali - alla cerimonia manca un nome fondamentale e la diretta interessata va su tutte le furie : “Harry - ti ricordi cosa è successo?”. Ed è subito Caos (internazionale) : Sta diventando una questione di Stato il matrimonio tra Meghan Markle e il principe Harry, come se non dovesse esserlo in effetti, ma la cosa sta sfuggendo particolarmente di mano a livello internazionale e politico. “Non prenderla come una cosa personale”, questo sembra aver detto la famiglia reale a Michelle Obama. Eh sì, perché sembra che l’ex first lady degli Stati Uniti D’America abbia svolto un ruolo importante nella storia ...

"Al tuo matrimonio non inviti proprio me?". Nozze reali - alla cerimonia manca un nome fondamentale e la diretta interessata va su tutte le furie : "Harry - ti ricordi cosa è successo?". Ed è subito Caos (internazionale) : "Non prenderla come una questione personale", questo sembra aver detto la famiglia reale a Michelle Obama. Eh sì, perché sembra che l'ex first lady degli Stati Uniti D'America abbia svolto un ruolo importante nella storia d'amore tra Meghan Markle e il principe Harry: secondo quanto dichiarato da alcune fonti, infatti, Michelle avrebbe aiutato i due a conoscersi. Pochi giorni fa è arrivata la notizia secondo la quale al Royal ...

Siria - Putin : 'Altri raid e sarà Caos nelle relazioni internazionali' - : Durante una telefonata con il leader iraniano Rohani, il presidente russo ha definito i bombardamenti "azioni illegali". Intanto Usa, Gb e Francia preparano una nuova bozza di risoluzione all'Onu ...

Il Maltempo flagella il Centro Italia - Roma nel Caos : venti oltre i 100 Km/h - più di 100 interventi dei Vvf : Giornata di forte Maltempo per il Centro Italia, territorio investito dalla perturbazione atlantica. La zona maggiormente colpita è stata quella di Roma, dove si sono registrati temporali e vento forte. La Capitale si è difatti trovata al Centro di un vertice ciclonico che ha colpito il Lazio dal mar Tirreno, portando venti oltre i 90-100 Km/h sui litorali. Ingenti i danni, sin dalla mattina di oggi, che hanno necessitato di più di un centinaio ...

Derby - Caos rimborsi : voucher o no per gli interisti? Si litiga ancora : Una proposta dettata dalla politica di considerare uguali i tifosi di tutte le fedi calcistiche ma che dall'altra parte della città è stata apprezzata fino a un certo punto. La controproposta ...

Milan - Caos biglietti derby : il club non li rimborsa - beffati i tifosi dell'Inter. Vendita club : procura apre un fascicolo : MilanO - Le modalità del recupero del derby di Milano , rinviato per la tragica scomparsa di Davide Astori, continuano a fare discutere. Dopo il botta e risposta tra gli amministratori delegati di ...

Facebook - Caos interno dopo lo scandalo dati : si dimette Alex Stamos - responsabile della sicurezza : Lo scandalo dati ha causato non poche polemiche e dissidi interni a Facebook: nelle ultime ore è giunta la notizia delle dimissioni di Alex Stamos, responsabile della sicurezza delle...

[L'intervista] Zingaretti : "Rischiamo il Caos politico. E' il prezzo che si paga quando si ignorano i problemi di chi poi vota" : Vogliamo vivere in maniera nuova e sostenibile Roma e la nostra regione, dare un'opportunità di scoprire il Lazio, attrarre turisti da tutta Europa e dal mondo. Abbiamo una legge all'avanguardia ...

Neve a Roma - Caos treni : numerosi ritardi e Intercity cancellati | : La nevicata sulla Capitale ha causato molti disagi ai trasporti, in particolare alla circolazione ferroviaria. Il ritardo medio stimato da Fs è di 150 minuti, ma per alcuni convogli dell'alta velocità ...

Neve - Caos a Termini e Tiburtina - treni in ritardo fino a 6 ore - cancellati gli Intercity e il 70% dei Regionali : Neve a Roma fin dalla note e pesanti disagi in città e sulle linee ferroviarie del Lazio e nazionali. Passeggeri bloccati alla stazione Termini in attesa di potersi orientare sugli spostamenti che nel ...