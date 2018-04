Calenda governo M5S 

agi

(Di lunedì 30 aprile 2018) A sorpresa Carlo Calenda, ministro dello Sviluppo economico che si era detto pronto a strappare la tessera del Pd appena presa di fronte alla prospettiva di un governo con M5s, apre al dialogo con i grillini. Può esserci, dice intervistato da Lucia Annunziata, "perché in politica bisogna sedersi con tutti, ma non per fare la ruota di scorta a un governo Di Maio". In politica ci si siede sempre al tavolo, ma con una proposta, ma non per fare un'alleanza con il movimento 5 Stelle. Allora facciamo tutti un passo indietro e facciamo noi la proposta di un governo istituzionale serio". In caso di alleanza. E lo confermo https://t.co/lh2avTfLKZ — Carlo Calenda (@CarloCalenda) 25 aprile 2018 Il problema di Di Maio e del Movimento 5 stelle, aggiunge, "è solo quello di arrivare al governo, ...