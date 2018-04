Calcio | Roberto Mancini | “Io in pole per la Nazionale? Ne sarei orgoglioso”

oasport

(Di lunedì 30 aprile 2018)e laItaliana di, due percorsi che potrebbero incrociarsi? Potrebbe essere…Dopo il “No” di Carlo Ancelotti di un paio di giorni, il roster dei nomi papabili per la panchina dell’Italia si restringe ed il 20 maggio, deadline per l’annuncio del nuovo ct, si avvicina. Sfumato dunque l’accordo con il tecnico emiliano, sembrerebbe essere il “Mancio” il favorito per guidare la selezione nostrana, reduce dalla cocente eliminazione nei play-off validi per la qualificazione alla fase finale del Mondiale 2018 in Russia. Ed è proprio da quel Paese, per l’esattezza da San Pietroburgo, che l’allenatore dello Zenit commenta le voci che lo accostano all’azzurro: “Io inper la? Da San Pietroburgo è difficile essere al corrente di tutto. Io non ho mai avuto contatti con la Federazione ...