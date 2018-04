Calabria | i tanti finanziatori elettorali che lavorano con la Regione

Archeologia : importantissima scoperta in Calabria - rinvenuti resti di una tomba antichissima : Nel corso della quotidiana attività di controllo economico del territorio, i finanzieri di Crotone negli ultimi giorni avevano notato come delle persone saltuariamente si aggirassero sul letto in secca del fiume Neto. Insospettiti dalla circostanza, si decideva, nel pomeriggio di martedì 17 aprile, di effettuare un’accurata esplorazione dell’area. Una pattuglia di militari delle Fiamme Gialle pertanto risaliva a piedi il letto del ...