Cagliari | Giulini non cambia | avanti con Lopez

Cagliari - Joao Pedro : 'Doping? Sono pulito e pronto a collaborare'. Giulini : 'Crediamo in lui' : Una domenica particolare, per il Cagliari, fatta di emozioni contrastanti. L'amarezza per aver visto sfilare una vittoria all'ultimo secondo ma anche l'orgoglio per aver tenuto testa alla Lazio. Poi, ...

Cagliari - Giulini fissa il prezzo di Barella : "Centrocampisti così valgono dai 30 ai 50 milioni. Ecco perchè…" : Cagliari, Giulini- Il presidente Giulini, intervistato dai colleghi della "Gazzetta dello Sport", ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro di Nicolò Barella e sulla sua attuale ...

Calciomercato Cagliari - rivelazioni di Giulini sul futuro di Barella : Calciomercato Cagliari – Il Cagliari lotta per la salvezza nel campionato di Serie A, la squadra di Diego Lopez si prepara per la fondamentale gara contro il Genoa, match che può valere una stagione per i sardi. Nel frattempo a tenere banco è anche il mercato della prossima stagione, nelle ultime ore importanti dichiarazioni da parte del presidente Tommaso Giulini in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: ...

Cagliari - Giulini affranto dopo il flop di ieri : “siamo un po’ bastonati” : “Ci si sente un po’ bastonati il giorno dopo e non si vede l’ora di giocare la partita successiva, anche se non dimenticheremo i cinque gol presi dal Napoli in casa nemmeno vincendola”. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, è quasi affranto, abbattuto dopo la sconfitta pesante nel risultato di ieri sera contro il Napoli. “L’atteggiamento nel primo tempo e’ stato quello giusto: abbiamo provato a ...

Serie A Cagliari - Giulini : «Difficile opporsi al Napoli. Scudetto? Juventus in pole» : Cagliari - Tommaso Giulini , il presidente del Cagliari , ha commentato la pesante sconfitta contro il Napoli sulle frequenze di Radio Radio: "Ci si sente un po' bastonati e non si vede l'ora di ...

Mercato Roma - Giulini : 'A Barella farebbe bene un altro anno al Cagliari' : ... il patron dei sardi Tommaso Giulini ha parlato del futuro del classe '97: 'Credo che gli farebbe bene un altro anno qui con noi e spero che sarà così', ha detto ai microfoni di Premium Sport. Poi ...