Cade e batte la testa | Rebecca Braglia lotta per la vita

Il Neruda batte l'Argentario e lo sorpassa - Cade la Walliance : Il quartultimo turno di campionato aveva in programma il derby regionale tra Neruda e Argentario, con le bolzanine che si sono imposte in tre set e hanno superato in classifica al quinto posto le ...

Cade dal cassonetto e sbatte la testa : CASTELNUOVO. Una persona è caduta da un cassonetto alto un metro e mezzo sbattendo la testa poco prima delle 13 sulla strada fra Castelnuovo e Olle, in Valsugana. Sul posto è stato inviato l'...

A Soiano anziano Cade da un muretto e batte la testa : Ieri un uomo è caduto da un muretto e battendo la testa. L'incidente E' successo ieri poco prima di mezzogiorno. Dante Massa , storico panettiere del paese di 79 anni, stava tagliando l'erba nel ...

Sicilia - Governo Musumeci Cade sul Def/ Sgarbi sbatte la porta - l'Ars sbriciola la maggioranza : dimissioni? : Sicilia, Governo Musumeci cade su Def: dopo l'addio di Vittorio Sgarbi, l'Ars ha bocciato il documento regionale. L'opposizione: "Se non ha la maggioranza, si dimetta"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 21:31:00 GMT)

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Henrik L’Abee-Lund batte Boe e FourCade nella sprint di Oslo. Lukas Hofer quinto : Risultato a sorpresa nella sprint di Oslo-Holmenkollen valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nonostante entrambi siano saliti sul podio, Johannes Boe e Martin Fourcade non sono riusciti ad agguantare la vittoria: a festeggiare il norvegese Henrik L’Abee-Lund, al primo successo della carriera in Coppa del Mondo a pochi giorni dal 32esimo compleanno. Partito forte, ha sfruttato una giornata perfetta al poligono e un ultimo ...

LIVE Biathlon - Sprint Oslo in DIRETTA : L’Abee-Lund batte Boe e FourCade! Lukas Hofer ottimo quinto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Sprint di Oslo, prove valide per la Coppa del Mondo 2018 di Biathlon. Sulle mitiche nevi norvegesi andranno in scena le due prove rapide al femminile e al maschile. Si preannuncia grande spettacolo nelle due gare che aprono il programma della penultima tappa della stagione, l’Italia proverà a essere assoluta protagonista: Lisa Vittozzi, dopo i tre podi conquistati nella scorsa settimana, non ...

Ubriaco Cade davanti al Museo della lana di Stia e sbatte la testa. Trauma cranico - intervento di Pegaso : Incidente alle 13,30 in strada a Stia, in Casentino. Un uomo, visibilmente Ubriaco, è caduto davanti al Museo della lana e ha riportato un Trauma cranico. Sul posto il 118 con un'ambulanza. E' stato ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : norvegesi uniti per battere Martin FourCade in staffetta : Si rinnova la sfida tra Francia e Norvegia, tra i norvegesi e Martin Fourcade. La staffetta maschile, undicesimo evento, chiuderà il programma del grande Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima occasione per puntare ad una medaglia e per scrivere la storia. Sulla carta, le due squadre che abbiamo citato sembrano avere qualcosa in più. La Norvegia può contare su un terzetto favoloso con i fratelli Tarjei e Johannes ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : norvegesi uniti per battere Martin FourCade in staffetta : Si rinnova la sfida tra Francia e Norvegia, tra i norvegesi e Martin Fourcade. La staffetta maschile, undicesimo evento, chiuderà il programma del grande Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’ultima occasione per puntare ad una medaglia e per scrivere la storia. Sulla carta, le due squadre che abbiamo citato sembrano avere qualcosa in più. La Norvegia può contare su un terzetto favolo con i fratelli Tarjei e Johannes Boe ...