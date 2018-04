Bullismo al Grande Fratello | per l' Italia e la trasmissione è scandalo

Grande Fratello 15 - Barbara d'Urso contro i concorrenti : "Mi sono vergognata - sono incaz*ata - non ci sto al Bullismo" (VIDEO) : Come più volte promesso - e anticipato - durante la settimana, Barbara d'Urso ha preso duramente posizione su quanto accaduto nella casa del Grande Fratello 15. Lo ha fatto in apertura della puntata del 30 aprile 2018 (LIVE su Blogo)Io e il Grande Fratello ci siamo vergognati di mandare in onda cose orrende, violente, cariche di odio (...) Aida è una provocatrice, lo sappiamo e ce ne sarà anche per lei, ma nessuna provocazione giustifica il ...

Grande Fratello 2018 Bullismo su Aida : squalificato Baye Dame : La nuova edizione del Grande Fratello 2018 è iniziata subito con una nota negativa. Le polemiche su Francesco Monte vs Eva Henger durate per tutta l’Isola dei Famosi 2018 hanno infatti lasciato il posto alle ben più gravi azioni accadute dentro la Casa del GF Nip. Grande Fratello 2018 bullismo su Aida Durante la seconda puntata del reality show è infatti entrata in gioco Aida Nizar, estroversa spagnola già celebre per aver punzecchiato ...

Grande Fratello - “secchi di urina e acido contro Aida Nizar” : ecco il manuale del Bullismo in tv. Ma per lo share tutti zitti : Per qualche punto di share in più accettiamo davvero di tutto, ma il bullismo proprio no. Al Grande Fratello 15 va in scena l’intollerabile aggressività del branco maschile e ad autori e produzione chiediamo di darci velocemente un taglio. A uomini che inneggiano di gettare addosso a una donna dell’urina, o addirittura dell’acido, così per scherzare sia mai, giusto per mostrare chi comanda, si deve indicare la porta d’uscita. Subito, ...

Il Web insorge al Grande Fratello 2018 : il Bullismo contro Aida Nizar sarà punito : Non sono giorni facili al Grande Fratello 2018, Baye Dame potrebbe essere espulso per il comportamento aggressivo verso Aida Nizar, ma potrebbe non essere l'unico. Pare siano in arrivo provvedimenti vari per i concorrenti coinvolti nel disastro, perché non potrebbe essere chiamato altrimenti, avvenuto mercoledì mattina: insieme a Baye Dame, rischiano Danilo e Luigi più di altri, se non l'espulsione potrebbero essere mandati a un televoto flash ...

“Basta - vi prego”. Aida in lacrime al Grande Fratello. Esasperata dall’ennesimo episodio di Bullismo - la concorrente spagnola scoppia a piangere. La produzione pronta a intervenire con mano pesantissima : Continua a non esserci pace all’interno della casa del Grande Fratello, in un’edizione partita già con i nervi abbastanza tesi e definitivamente decollata verso notevoli vette di trash dopo l’ingresso nella casa di Aida Nizar. La spagnola col suo carattere e il suo modo di fare ci ha messo davvero poco a farsi odiare da tutti gli altri inquilini, stabilendo una sorta di piccolo record di velocità. Ma a suo discapito va ...

Grande Fratello 15 : altri episodi di Bullismo nei confronti di Aida Nizar? : Nella prossima puntata serale del Grande Fratello 15, accadrà prevedibilmente il finimondo poiché, all'interno della casa più spiata d'Italia, non si placano gli episodi di bullismo ai danni di Aida Nizar, la star dei reality show in Spagna che, durante il giorno della Festa della Liberazione, è stata pesantemente attaccata da Baye Dame Dia e, in misura minore, anche da quasi tutti gli altri inquilini della casa.Simone Coccia Colaiuta è ...

Grande Fratello - Simone Coccia conferma atti di Bullismo nella casa : 'A tutto c'è un limite'. Rischio squalifica : Gli atti di bullismo contro Aida Nizar al Grande Fratello non sono campati in aria e a confermare le indiscrezioni di questi giorni è Simone Coccia Colaiuta . Il fidanzato della parlamentare Stefania ...

Grande Fratello 15 - nuovo episodio di Bullismo contro la spagnola Aida Nizar? : Quello che succede nella notte nella Casa del Grande Fratello 15 il pubblico da casa non può saperlo. Questo perché quest’anno, per la prima volta nella storia del programma, la diretta da Cinecittà non occupa le 24 ore, ma si interrompe alle 2 di notte per poi riprendere la mattina successiva alle 10. Otto ore nelle quali, potenzialmente, potrebbe succedere qualsiasi cosa. Stando al racconto di Simone Coccia Colaiuta, il fidanzato della ...

Grande Fratello - brusco stop al Bullismo su Aida : richiamo per i gieffini Video : Dopo 24 ore dal caos che si è scatenato nella Casa del #Grande Fratello, con una rissa sfiorata tra Baye Dame e #Aida Nizar, la produzione ha deciso di prendere una pozione netta. Nel pomeriggio di giovedì i concorrenti del reality show sono stati riuniti in salotto per poter leggere un comunicato ufficiale. 'Esiste un limite', legge Lucia Bramieri, scelta come portavoce per l'aspro richiamo del Gf15. Il pubblico e gli stessi autori non hanno ...

Il Grande Fratello contro il Bullismo nella casa : «Tolleranza zero su aggressioni fisiche e verbali» : 'Nessuna provocazione, neanche la più estrema, può giustificare violente aggressioni fisiche o verbali'. Con un comunicato ufficiale appena reso noto il Grande Fratello interviene in modo deciso in ...