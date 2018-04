Brozovic | “daremo l’anima per vincere ultime 3 partite”

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Ora in tanti si chiedono cosa succederà. Molto semplice: la nostra squadra, l’Inter, darà l’anima perle 3 partite che mancano e poi che accada quello che dovrà accadere!”. Così, su Instagram, il centrocampista dell’Inter Marcelo. Dopo il contestato ko con la Juve di sabato scorso i nerazzurri hanno 4 punti di ritardo dalla qualificazione in Champions League e anche vincendo letre partite potrebbero non qualificarsi alla più importante manifestazione continentale per club. (AdnKronos) L'articolo: “daremo l’anima per3 partite” CalcioWeb.