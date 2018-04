Brescia | fuga di gas | 11 intossicati da monossido tra cui 4 bambini

Brescia - lite per una ragazza : auto investe 7 giovani/ Ultime notizie - bloccato il pirata della strada in fuga : Brescia, lite per una ragazza ad Artogne (Val Camonica): auto investe 7 giovani coetanei e si dà alla fuga. Ultime notizie, il pirata della strada è stato braccato in nottata(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 10:47:00 GMT)

Brescia - il killer si toglie la vita dopo la fuga | Aveva ucciso due imprenditori a fucilate : Brescia, il killer si toglie la vita dopo la fuga | Aveva ucciso due imprenditori a fucilate Cosimo Balsamo, già noto alle forze dell’ordine, ha sparato a due imprenditori che, secondo lui, l’avrebbero rovinato. Si è tolto la vita nel parcheggio di un supermercato dopo la fuga durata alcune ore Continua a leggere

Omicidio a Brescia - il pregiudicato killer è in fuga : Omicidio a Brescia, killer in fuga – Il pregiudicato Cosimo Balsamo, originario di Brescia, ha ucciso un imprenditore 78enne a Flero. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo sarebbe entrato nel capannone della provincia sparando contro Elio Pellizzari e ferendo un’altra persona presente sul posto. Prima di sparare, Balsamo avrebbe gridato “Mi hai rovinato”. Ultime notizie, Omicidio a Brescia: il killer è fuggito in ...

Brescia - uccide due imprenditori : in fuga dopo sparatoria - si suicida : Brescia, 4 aprile 2018 - Duplice omicidio questa mattina in due cittadine del Bresciano , Flero e Vobarno , , dove un pregiudicato di 67 anni, Cosimo Balsamo , ha ucciso due imprenditori e ferito una ...

Brescia - DUE OMICIDI : COSIMO BALSAMO SI SUICIDA/ Ultime notizie : conflitto a fuoco con i carabinieri dopo fuga : BRESCIA, pregiudicato spara e uccide due imprenditori nel capannone di Flero e a Vobarno: Ultime notizie, il killer in fuga si chiama COSIMO BALSAMO. Ecco il perchè delle aggressioni(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:12:00 GMT)

Brescia - uccide due imprenditori : in fuga dopo sparatoria - è caccia all'uomo : Flero , Brescia, , 4 aprile 2018 - Due morti e un ferito . Secondo i carabinieri sarebbe Cosimo Balsamo , pregiudicato Bresciano, l'autore dei due omicidi avvenuti stamani in provincia di Brescia. L'...

Paura nel Bresciano - 2 imprenditori uccisi È caccia al killer in fuga|Le foto|Mappa : Secondo una prima ricostruzione un uomo è entrato nel capannone della Sga e avrebbe gridato: «Mi hai rovinato». Poi gli spari e la fuga. A Vobarno il secondo delitto

