Boniek | Roma-Liverpool? Miracoli non accadono sempre

Boniek : “Juve come Roma? Rimonta sarà più dura con ritorno al Bernabeu” : “Sarebbe bello un passaggio del turno in Rimonta anche della Juventus dopo quello della Roma ma qui cambiano le cose, contro il Real Madrid la seconda partita la si gioca in trasferta al Santiago Bernabeu”. Zibi Boniek all’Adnkronos sottolinea le difficoltà della sfida che attende i bianconeri stasera in campo a Madrid dopo il 3-0 subito all’andata a Torino. (AdnKronos) L'articolo Boniek: “Juve come Roma? Rimonta sarà più ...