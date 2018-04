Boniek | “Roma-Liverpool? Miracoli non accadono sempre”

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) “Il discorso scudetto in teoria è chiuso. La Juventus si è fatta avvicinare una volta dal Napoli ma non commetterà un secondo errore. Se non è un discorso chiuso, è comunque indirizzato bene dalla Juve”. Lo dice l’ex bianconero Zbigniew, oggi presidente della federcalcio polacca, ai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport dopo il weekend di campionato che ha visto la Juve tornare a +4 sugli azzurri. Soffermandosi sulla sfida di Champions tra la Roma e il, in vista del ritorno all’Olimpico in cui i giallorossi dovranno cercare di ribaltare il 5-2 dell’andata,dice: “Inel calcio sono frequenti, ma non avvengono ogni 6 settimane. Tutti speriamo in un 4-1 o in un 3-0 della Roma, ma ilnon è il Barcellona: più lo attacchi e più ti può fare male in contropiede con giocatori veloci come Salah e Mané. A questi ...