Bomba carta esplode nella notte a Foggia

Diciassettenne getta Bomba carta contro la casa dell’ex : “Mi ha bloccato su WhatsApp” : Il 17enne di San Polo d’Enza, vicino Reggio Emilia, è stato rinchiuso in una comunità. La ex, di tre anni più grande, lo aveva lasciato a febbraio. Lui però non si è mai rassegnato. Qualche giorno fa, il messaggio minaccioso: "Rispondi o faccio un casino".Continua a leggere

Reggio Emilia - vuole parlare con la ex : 17enne le fa esplodere una Bomba carta in casa : Il minore è stato raggiunto dai carabinieri di San Polo d’Enza e portato in una comunità. Voleva a tutti i costi chiarire alcune questioni con la ex fidanzata, una ragazza reggiana di venti anni che non rispondeva più alle sue telefonate.Continua a leggere

Bomba carta su casa ex - fermato 17enne : ANSA, - REGGIO EMILIA, 15 APR - Voleva a tutti i costi un confronto con l'ex ragazza per chiarire aspetti della loro relazione e pur di ottenerlo non ha esitato a inviarle messaggi minacciosi fino ad ...

Reggio Emilia - l'ex non vuole parlargli - 17enne lancia Bomba carta contro la casa : «Rispondimi o succede un casino» : Voleva a tutti i costi un confronto con l'ex e, pur di ottenerlo, non ha esitato a inviarle messaggi minacciosi arrivando a far esplodere una bomba carta sul balcone dell'abitazione della...

Reggio Emilia - la fidanzata non vuole parlarle - 17enne lancia Bomba carta contro la casa : 'Rispondimi o succede un casino' : Voleva a tutti i costi un confronto con l'ex e, pur di ottenerlo, non ha esitato a inviarle messaggi minacciosi arrivando a far esplodere una bomba carta sul balcone dell'abitazione della ragazza. ...

Alghero - Bomba carta davanti al portone di un palazzo : nessun ferito : Un ordigno artigianale è esploso nella notte davanti un portone di un condominio ad Alghero, in via Torricelli, nel popoloso quartiere della Pietraia, alla periferia nord della città in provincia di...

Alghero : Bomba-carta in via Torricelli : 19:09 Nell'ambito di attività di tutela dell'economia, le Fiamme gialle del Gruppo di Cagliari, in servizio nello scalo aeroportuale di Elmas, nel corso dei controlli sul corretto adempimento alla normativa relativa al trasporto di valuta sui ...

Bomba carta dei No Tap ad agenzia Adecco : ANSA, - LECCE, 15 MAR - Attentato la notte scorsa a Lecce davanti alla filiale dell'agenzia di selezione del personale Adecco. La deflagrazione di una Bomba carta ha divelto la saracinesca del locale ...

Bergamo - paura a scuola : Bomba carta con dinamite esplode sotto l'auto del professore : Una bomba carta sotto l'auto del professore. L'ordigno è stato fatto esplodere nella tarda serata di ieri sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi di Bergamo. L'episodio attorno alle 23 ...

Bomba carta sotto auto prof a Bergamo : ANSA, - Bergamo, 06 MAR - Una Bomba carta è stata fatta esplodere nella tarda serata di ieri sotto l'auto di un professore dell'istituto Quarenghi di Bergamo. L'episodio attorno alle 23 nel parcheggio ...

Colloquio - Bomba carta - cori e fumogeni : ecco cosa è successo durante l’ultimo allenamento del Torino : Il Torino non sta attraversando un buon momento, due sconfitte consecutive per la squadra di Walter Mazzarri, prima contro la Juventus, poi contro il Verona, la corsa all’Europa League si è complicata terribilmente, i tifosi sono delusi dall’ennesima stagione non entusiasmante. Nel pomeriggio Colloquio tra il tecnico ed i calciatori poi la squadra in campo per preparare contro il Crotone, i tifosi hanno manifestato ...